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ИЗМИР

Тамбовский губернатор вошел в топ лидеров по итогам года

Дек 20
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Тамбовский губернатор вошел в топ лидеров по итогам года

Глава администрации Тамбовской области укрепил позиции в Национальном рейтинге губернаторов. В итоговом исследовании, посвященном оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации, которое подготовил Центр информационных коммуникаций «Рейтинг», Александр Никитин вошел в первую группу губернаторов-лидеров. По сравнению с предыдущим исследование глава региона улучшил результат на 9 позиций
Глава администрации Тамбовской области укрепил позиции в Национальном рейтинге губернаторов. В итоговом исследовании, посвященном оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации, которое подготовил Центр информационных коммуникаций «Рейтинг», Александр Никитин вошел в первую группу губернаторов-лидеров. По сравнению с предыдущим исследование глава региона улучшил результат на 9 позиций.

Результаты Национального рейтинга получены на основании заочного анкетирования представителей экспертного сообщества. В исследовании задействован максимально широкий круг экспертов разной профессиональной и социальной принадлежности. Такой их состав позволяет сделать результаты исследования наиболее демократичными, наиболее приближенными к мнению «простых людей» с понятной поправкой на большую информированность и способность к анализу представителей экспертного сообщества. Анкеты, рассылаемые экспертам, не только давали им возможность формально оценить работу того или иного регионального главы, но и предлагали обосновывать свои выводы. Подобные обоснования позволяют более детально выявить причины успеха или неудачи тех или иных руководителей субъектов РФ, отмечают авторы исследования.

Александр Никитин по итогам года вошёл в двадцатку лидеров рейтинга. Успех главы Тамбовской области, по мнению политологов, обусловлен реализацией крупных инвестиционных проектов в регионе, привлечением серьезных инвестиций в модернизацию ЖКХ, открытостью региональной власти и постоянным вниманием Александра Никитина к решению проблем жителей.



 
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