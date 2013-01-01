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ИЗМИР

Тамбовский губернатор: Развитие региона зависит от эффективности работы управленческих команд

Янв 9
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Тамбовский губернатор: Развитие региона зависит от эффективности работы управленческих команд

На первой губернаторской планерке в этом году были обозначены основные направления работы по повышению инвестиционной привлекательности региона в соответствии с итогами декабрьского Госсовета, проведенного президентом РФ В.В.Путиным в канун нового года.
Глава администрации Александр Никитин дал поручение органам исполнительной власти внимательно изучить материалы Госсовета и разработать предложения по улучшению межведомственного взаимодействия, совершенствованию контрольно-надзорной деятельности, формированию ответственной бюджетной политики территорий. Губернатор призвал не ждать сверху готовых решений, а самим активно включаться в подготовку нормативно-правовой базы, использовать возможности цифровой экономики для снижения административного давления на бизнес и более оперативного реагирования на возможные проблемы. Он обратил внимание на деятельность муниципальных унитарных структур, к которым много вопросов в части прозрачности их деятельности.

Фактором инвестиционной привлекательности регионов является их финансовая устойчивость. Инвесторы предпочитают работать в тех регионах, которые способны выполнять свои обязательства, проводят ответственную, сбалансированную бюджетную политику, не допускают чрезмерной закредитованности.

Александр Никитин процитировал слова президента России Владимира Путина на Госсовете о том, что наращивание инвестиций, предпринимательской активности - это как экономическая, так и политическая задача, а также подчеркнул, что развитие региона находится в прямой зависимости от эффективности работы управленческих команд. От успешного взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных структур зависит состояние инвестиционного климата, экономические результаты и в конечном итоге повышение качества жизни людей.

Напомним, что Государственный совет Российской Федерации является совещательным органом, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти.



 
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