Тамбовский губернатор: Развитие региона зависит от эффективности работы управленческих команд
На первой губернаторской планерке в этом году были обозначены основные направления работы по повышению инвестиционной привлекательности региона в соответствии с итогами декабрьского Госсовета, проведенного президентом РФ В.В.Путиным в канун нового года.
Фактором инвестиционной привлекательности регионов является их финансовая устойчивость. Инвесторы предпочитают работать в тех регионах, которые способны выполнять свои обязательства, проводят ответственную, сбалансированную бюджетную политику, не допускают чрезмерной закредитованности.
Александр Никитин процитировал слова президента России Владимира Путина на Госсовете о том, что наращивание инвестиций, предпринимательской активности - это как экономическая, так и политическая задача, а также подчеркнул, что развитие региона находится в прямой зависимости от эффективности работы управленческих команд. От успешного взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных структур зависит состояние инвестиционного климата, экономические результаты и в конечном итоге повышение качества жизни людей.
Напомним, что Государственный совет Российской Федерации является совещательным органом, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти.
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