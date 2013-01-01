Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
23 ЯНВ, 15:31 МСК
USD (ЦБ)    56,4115
EUR (ЦБ)    69,0702
Подпишись на рассылку КС
ИЗМИР

Тамбовский губернатор рассказал парламентариям о значимости «Мичуринской долины»

Янв 23
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Тамбовский губернатор рассказал парламентариям о значимости «Мичуринской долины»

Сегодня глава администрации области Александр Никитин принял участие в заседании комитета Госдумы по образованию и науке. В числе прочих в повестку дня заседания был включен вопрос «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В рамках него тамбовский губернатор рассказал о реализации проекта «Мичуринская долина».
Инновационный научно-технологический центр «Мичуринская долина» - это комплекс из двенадцати земельных участков, расположенных на территории города Мичуринска и Мичуринского района Тамбовской области. Этот крупный земельный массив юридически и технически будет организован как новая научно-производственная экосистема для развития инновационных форм бизнеса в агропромышленном комплексе, как специализированный объект с инженерно подготовленными площадками для размещения новых производств.

Реализация проекта «Мичуринская долина» будет способствовать созданию благоприятных условий для реализации приоритетных направлений науки, техники, технологий, содействию проведения научных исследований в области биологии, генетики, биоинженерии, нанотехнологий, селекции, усилению взаимодействия науки и бизнеса, повышению доступности результатов научно-технической деятельности для граждан и организаций, обеспечению повышения инвестиционной привлекательности научной сферы, коммерциализации ее результатов.

Создание и развитие инновационного научно-технологического центра предполагается осуществить в период с 2018 по 2025 годы. Совокупный объем инвестиций составит 12,5 миллиарда рублей. Будет создано 2 тысячи новых рабочих мест.

Реализация научных разработок позволит в ближайшие десять лет довести производство высококачественных плодов и ягод до 10 миллионов тонн в год, а также снизить потери сельскохозяйственной продукции на всех этапах производства, хранения и доведения до потребителя с 30 до 5 процентов. А главное, высококачественную сельскохозяйственную продукцию можно будет кушать круглый год.



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Тамбовская область:
22 Янв:
19 Янв:
18 Янв:
Центральный федеральный округ:
22 Янв:
22 Янв:
19 Янв:
РОССИЯ:
23 Янв:
22 Янв:
22 Янв:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Павел Грудинин – угроза №1. Почему Кремль пошел в атаку на кандидата в президенты от коммунистов

Павел Грудинин – угроза №1. Почему Кремль пошел в атаку на кандидата в президенты от коммунистов
Политика 4

«Ситуация не позволяет бездействовать». Поднимет ли Путин налоги, чтобы увеличить расходы на образование и здравоохранение?

«Ситуация не позволяет бездействовать». Поднимет ли Путин налоги, чтобы увеличить расходы на образование и здравоохранение?
Интервью и комментарии

Украина, Сирия, далее везде. Зачем России легализация частных армий

Украина, Сирия, далее везде. Зачем России легализация частных армий
Политика 1

Из России деньги не берут. Как Telergam создает конкурента Visa и MasterCard

Из России деньги не берут. Как Telergam создает конкурента Visa и MasterCard
События и факты

Узнай, страна

Омские предприятия приглашают на Российский промышленный форум в Уфу

Омские предприятия приглашают на Российский промышленный форум в Уфу

Тамбовский губернатор рассказал парламентариям о значимости «Мичуринской долины»

Тамбовский губернатор рассказал парламентариям о значимости «Мичуринской долины»

Новости компаний

Южноуральские предприниматели включились во всероссийский бизнес-марафон

Южноуральские предприниматели включились во всероссийский бизнес-марафон

На Ильинке, 6 традиционно отметили Рождество

На Ильинке, 6 традиционно отметили Рождество

Новости СМИ

Новости дня

15:18 Аптеки обяжут предлагать покупателям аналоги дорогих лекарств Аптеки обяжут предлагать покупателям аналоги дорогих лекарств
Мимо Олимпиады. Почему Шипулин, Ан и Устюгов не попали в список участников
Мимо Олимпиады. Почему Шипулин, Ан и Устюгов не попали в список участников
14:56 МИД РФ прокомментировал вопрос Bloomberg о здоровье Сергея Лаврова МИД РФ прокомментировал вопрос Bloomberg о здоровье Сергея Лаврова
14:40 Роскосмос планирует создать российскую орбитальную станцию после 2019 года Роскосмос планирует создать российскую орбитальную станцию после 2019 года

Узнай страна!

16:59 Омские предприятия приглашают на Российский промышленный форум в Уфу Омские предприятия приглашают на Российский промышленный форум в Уфу
Американский Шатдаун. Что происходит между Дональдом Трампом и Сенатом США
Американский Шатдаун. Что происходит между Дональдом Трампом и Сенатом США
14:54 Тамбовский губернатор рассказал парламентариям о значимости «Мичуринской долины» Тамбовский губернатор рассказал парламентариям о значимости «Мичуринской долины»
22 ЯНВ, 11:57 Андрей Клычков открыл памятник российскому государственному деятелю, князю Алексею Куракину Андрей Клычков открыл памятник российскому государственному деятелю, князю Алексею Куракину
19 ЯНВ, 20:04 На государственную поддержку бизнеса в Курской области в 2017 году было направлено 130 млн рублей На государственную поддержку бизнеса в Курской области в 2017 году было направлено 130 млн рублей
18 ЯНВ, 12:22 25 некоммерческих организаций из Удмуртии получат 44 миллиона рублей из президентского фонда 25 некоммерческих организаций из Удмуртии получат 44 миллиона рублей из президентского фонда

Новости компаний

22 ЯНВ, 14:07 Южноуральские предприниматели включились во всероссийский бизнес-марафон Южноуральские предприниматели включились во всероссийский бизнес-марафон

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter