Тамбовский губернатор рассказал парламентариям о значимости «Мичуринской долины»



Сегодня глава администрации области Александр Никитин принял участие в заседании комитета Госдумы по образованию и науке. В числе прочих в повестку дня заседания был включен вопрос «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В рамках него тамбовский губернатор рассказал о реализации проекта «Мичуринская долина».

Инновационный научно-технологический центр «Мичуринская долина» - это комплекс из двенадцати земельных участков, расположенных на территории города Мичуринска и Мичуринского района Тамбовской области. Этот крупный земельный массив юридически и технически будет организован как новая научно-производственная экосистема для развития инновационных форм бизнеса в агропромышленном комплексе, как специализированный объект с инженерно подготовленными площадками для размещения новых производств.

Реализация проекта «Мичуринская долина» будет способствовать созданию благоприятных условий для реализации приоритетных направлений науки, техники, технологий, содействию проведения научных исследований в области биологии, генетики, биоинженерии, нанотехнологий, селекции, усилению взаимодействия науки и бизнеса, повышению доступности результатов научно-технической деятельности для граждан и организаций, обеспечению повышения инвестиционной привлекательности научной сферы, коммерциализации ее результатов.

Создание и развитие инновационного научно-технологического центра предполагается осуществить в период с 2018 по 2025 годы. Совокупный объем инвестиций составит 12,5 миллиарда рублей. Будет создано 2 тысячи новых рабочих мест.

Реализация научных разработок позволит в ближайшие десять лет довести производство высококачественных плодов и ягод до 10 миллионов тонн в год, а также снизить потери сельскохозяйственной продукции на всех этапах производства, хранения и доведения до потребителя с 30 до 5 процентов. А главное, высококачественную сельскохозяйственную продукцию можно будет кушать круглый год.