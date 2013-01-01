Тамбовский губернатор рассказал о работе с НКО на совете при правительстве РФ



Сегодня заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец провела заседание совета при правительстве страны по вопросам попечительства в социальной сфере. Участники совещания обсудили, как некоммерческие организации выполняют функцию поставщиков социальных услуг, а также процесс формирования прозрачного механизма оценки качества этих услуг. На заседании были представлены лучшие практики регионов страны - Тамбовской области и Санкт-Петербурга.

- Мы расцениваем некоммерческие организации как основной элемент развития гражданского общества. На деле убеждаемся в том, что с их помощью можно существенно улучшать качество государственного управления. НКО в Тамбовской области действуют творчески, энергично, они охотно участвуют во всех значимых событиях региона, активно проявляют свою жизненную позицию, заметно помогают всем ветвям власти конструктивно решать поставленные задачи, - отметил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

Губернатор напомнил, что министерство экономического развития включило регион в число пилотных территорий по реализации мероприятий, направленных на обеспечение доступа некоммерческих организаций к бюджетным средствам. Соответственно, в Тамбовской области, одной из первых в стране, сформирована достаточная инфраструктура поддержки некоммерческих организаций.

В частности, созданы и эффективно действуют четыре ресурсных центра, которые обеспечивают комплексное сопровождение деятельности НКО от нормативно-правовой базы до оказания методической и консультационной помощи в конкурсных отборах. Сама же поддержка НКО осуществляется в двух направлениях: через реализацию госпрограмм, в том числе муниципальных, и через проектную деятельность. В целом, объем финансовой поддержки НКО в 2017 году составил свыше 45 миллионов рублей. Получателями услуг НКО по итогам реализации конкурсных проектов стали более семи тысяч человек.

Особый акцент делается на оказание некоммерческими организациями населению социальных услуг. И если в прошлом году за этот вид деятельности НКО получили возмещение в размере 43 миллионов рублей, то задача на этот год - увеличить объем передаваемых бюджетных средств, как минимум, в полтора раза.

Александр Никитин подчеркнул, что на Тамбовщине созданы равные условия для государственных и негосударственных поставщиков социальных услуг. Кроме того, предоставляются преференции в виде налоговых льгот НКО, работающим в этом направлении. В частности, с них не взимается арендная плата.

Губернатор отметил и несколько направлений по более эффективному использованию негосударственных организаций в качестве поставщиков социальных услуг. Выполняя основные стратегические задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным, некоммерческие организации региона получают господдержку с момента их регистрации до непосредственного вывода на рынок услуг. Пилотной площадкой в прошлом году были выбраны отрасли образования и здравоохранения. Как итог – в 2017-м в регионе были зарегистрированы и начали работать сорок вновь созданных некоммерческих организаций. Они занимаются популяризацией донорства, профилактикой потребления наркотических средств, распространения ВИЧ-инфекции, профилактикой социально опасных форм поведения детей, социального неблагополучия семей, работают с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, создают творческие, интеллектуальные спортивные клубы и студии, содействуют в профориентации. Планируется, что в этом году работа будет продолжена и на новой пилотной площадке - в сфере социальной поддержки граждан.

На совещании глава администрации Тамбовской области Александр Никитин предложил внести изменения в регламенты предоставления социальных услуг. Это позволит социально ориентированным некоммерческим организациям предоставлять отчетность с использованием современных средств коммуникации и реализации принципа «одного окна» на базе МФЦ для бизнеса.