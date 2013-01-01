Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
31 ЯНВ, 04:48 МСК
USD (ЦБ)    56,2914
EUR (ЦБ)    69,5424
Подпишись на рассылку КС
ИЗМИР

Тамбовский губернатор рассказал о работе с НКО на совете при правительстве РФ

Янв 30
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Тамбовский губернатор рассказал о работе с НКО на совете при правительстве РФ

Сегодня заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец провела заседание совета при правительстве страны по вопросам попечительства в социальной сфере. Участники совещания обсудили, как некоммерческие организации выполняют функцию поставщиков социальных услуг, а также процесс формирования прозрачного механизма оценки качества этих услуг. На заседании были представлены лучшие практики регионов страны - Тамбовской области и Санкт-Петербурга.
- Мы расцениваем некоммерческие организации как основной элемент развития гражданского общества. На деле убеждаемся в том, что с их помощью можно существенно улучшать качество государственного управления. НКО в Тамбовской области действуют творчески, энергично, они охотно участвуют во всех значимых событиях региона, активно проявляют свою жизненную позицию, заметно помогают всем ветвям власти конструктивно решать поставленные задачи, - отметил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

Губернатор напомнил, что министерство экономического развития включило регион в число пилотных территорий по реализации мероприятий, направленных на обеспечение доступа некоммерческих организаций к бюджетным средствам. Соответственно, в Тамбовской области, одной из первых в стране, сформирована достаточная инфраструктура поддержки некоммерческих организаций.

В частности, созданы и эффективно действуют четыре ресурсных центра, которые обеспечивают комплексное сопровождение деятельности НКО от нормативно-правовой базы до оказания методической и консультационной помощи в конкурсных отборах. Сама же поддержка НКО осуществляется в двух направлениях: через реализацию госпрограмм, в том числе муниципальных, и через проектную деятельность. В целом, объем финансовой поддержки НКО в 2017 году составил свыше 45 миллионов рублей. Получателями услуг НКО по итогам реализации конкурсных проектов стали более семи тысяч человек.

Особый акцент делается на оказание некоммерческими организациями населению социальных услуг. И если в прошлом году за этот вид деятельности НКО получили возмещение в размере 43 миллионов рублей, то задача на этот год - увеличить объем передаваемых бюджетных средств, как минимум, в полтора раза.

Александр Никитин подчеркнул, что на Тамбовщине созданы равные условия для государственных и негосударственных поставщиков социальных услуг. Кроме того, предоставляются преференции в виде налоговых льгот НКО, работающим в этом направлении. В частности, с них не взимается арендная плата.

Губернатор отметил и несколько направлений по более эффективному использованию негосударственных организаций в качестве поставщиков социальных услуг. Выполняя основные стратегические задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным, некоммерческие организации региона получают господдержку с момента их регистрации до непосредственного вывода на рынок услуг. Пилотной площадкой в прошлом году были выбраны отрасли образования и здравоохранения. Как итог – в 2017-м в регионе были зарегистрированы и начали работать сорок вновь созданных некоммерческих организаций. Они занимаются популяризацией донорства, профилактикой потребления наркотических средств, распространения ВИЧ-инфекции, профилактикой социально опасных форм поведения детей, социального неблагополучия семей, работают с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, создают творческие, интеллектуальные спортивные клубы и студии, содействуют в профориентации. Планируется, что в этом году работа будет продолжена и на новой пилотной площадке - в сфере социальной поддержки граждан.

На совещании глава администрации Тамбовской области Александр Никитин предложил внести изменения в регламенты предоставления социальных услуг. Это позволит социально ориентированным некоммерческим организациям предоставлять отчетность с использованием современных средств коммуникации и реализации принципа «одного окна» на базе МФЦ для бизнеса.



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Тамбовская область:
30 Янв:
30 Янв:
30 Янв:
Центральный федеральный округ:
30 Янв:
30 Янв:
30 Янв:
РОССИЯ:
30 Янв:
30 Янв:
30 Янв:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Волна вооруженных нападений в школах. «Что творится на моей земле»?

Волна вооруженных нападений в школах. «Что творится на моей земле»?
Эволюция и человек

Свалки Путина. Почему власть неспособна решить проблему мусора

Свалки Путина. Почему власть неспособна решить проблему мусора
Политика 1

Удар по культу власти. Почему в России запретили «Смерть Сталина»

Удар по культу власти. Почему в России запретили «Смерть Сталина»
Политика 1

Павел Грудинин – угроза №1. Почему Кремль пошел в атаку на кандидата в президенты от коммунистов

Павел Грудинин – угроза №1. Почему Кремль пошел в атаку на кандидата в президенты от коммунистов
Политика 60

Узнай, страна

Тамбовский губернатор рассказал о работе с НКО на совете при правительстве РФ

Тамбовский губернатор рассказал о работе с НКО на совете при правительстве РФ

Тамбовские аграрии получили равные шансы на льготное кредитование

Тамбовские аграрии получили равные шансы на льготное кредитование

Новости компаний

Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Малому бизнесу - бессрочное право выкупа арендуемого имущества

Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Малому бизнесу - бессрочное право выкупа арендуемого имущества

Южноуральские предприниматели включились во всероссийский бизнес-марафон

Южноуральские предприниматели включились во всероссийский бизнес-марафон

Новости СМИ

Новости дня

04:26 Названы самые похищаемые автомобили в 2017 году Названы самые похищаемые автомобили в 2017 году
Все приказы шли от Путина: информатор WADA выдал очередную «порцию правды» о допинге в российском спорте
Все приказы шли от Путина: информатор WADA выдал очередную «порцию правды» о допинге в российском спорте
04:04 Сегодня 26 нефтяных компаний примут участие в тендере на месторождения в Мексике Сегодня 26 нефтяных компаний примут участие в тендере на месторождения в Мексике
03:37 Кабардино-Балкарской Республики зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,4

Узнай страна!

30 ЯНВ, 20:15 Тамбовский губернатор рассказал о работе с НКО на совете при правительстве РФ Тамбовский губернатор рассказал о работе с НКО на совете при правительстве РФ
«Телефонный справочник Кремля»: кто попал в «кремлевский доклад» Минфина США
«Телефонный справочник Кремля»: кто попал в «кремлевский доклад» Минфина США
30 ЯНВ, 14:00 Губернатор Александр Михайлов на форуме «Молодежь - гордость Курского края» вручил награды Губернатор Александр Михайлов на форуме «Молодежь - гордость Курского края» вручил награды
30 ЯНВ, 13:07 Омские аграрии подведут итоги работы АПК Омской области в отрасли растениеводства в 2017 году Омские аграрии подведут итоги работы АПК Омской области в отрасли растениеводства в 2017 году
29 ЯНВ, 20:35 Избирательная комиссия Орловской области получила специальные знаки для избирательной документации Избирательная комиссия Орловской области получила специальные знаки для избирательной документации
26 ЯНВ, 12:56 Гранты из президентского фонда получат проекты из Удмуртской Республики Гранты из президентского фонда получат проекты из Удмуртской Республики
25 ЯНВ, 13:24 Российские туристы смогут пройти оздоровительные курсы в Тайланде Российские туристы смогут пройти оздоровительные курсы в Тайланде

Новости компаний

25 ЯНВ, 13:31 Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Малому бизнесу - бессрочное право выкупа арендуемого имущества Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Малому бизнесу - бессрочное право выкупа арендуемого имущества

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter