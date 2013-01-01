Тамбовский губернатор провел урок лидерства в День знаний



Сто уроков лидерства прошли на Тамбовщине в День знаний. Об активной позиции, новых идеях и их воплощении школьникам региона рассказали наставники и участники проекта «Лидеры Тамбовщины». Главный урок лидерства «Я – часть твоя, великая Россия» в реконструированной Оборонинской школе «Политех+» провел глава администрации области Александр Никитин.

В губернаторской группе «За Никитина» социальной сети «Фейсбук» и на официальном сайте управления образования и науки региона была организована онлайн-трансляция урока. Кроме того, на интерактивной связи с Оборонинской школой находились ребята из «Школы Сколково - Тамбов», «Школы Агробизнеса-Татаново», лицея №14 города Тамбова, многопрофильного кадетского корпуса имени Героя Советского Союза летчика-космонавта СССР Л.С. Демина и студенты Мичуринского государственного аграрного университета.

Губернатор Александр Никитин начал урок с разговора о любви к своей малой Родине. Он выразил уверенность, что ребята со школьной скамьи должны ощущать причастность к своей стране, к тому месту, где родились.

- Тамбовская область нуждается в вас - молодых, талантливых, инициативных. Все ваши инициативы будут востребованы здесь, в нашем регионе. Они достойны внимания и реализации именно на Тамбовской земле, - сказал Александр Никитин.

Он подчеркнул, что именно молодежной политике он уделяет сегодня особое внимание. Для молодых и перспективных в Тамбовской области создаются все условия для реализации своих идей и проектов. В частности, он рассказал о проведении конкурса «Лидеры Тамбовщины» и предложил выпускникам в следующем году принять в нем активное участие.

В свою очередь, ребята поделились с губернатором своими идеями и проектами. Речь шла о развитии волонтерства и добровольчества. Глава администрации области Александр Никитин это направление работы считает очень важным. А потому в скором времени в регионе будет создана Академия добровольчества. Она появится на базе ресурсного центра волонтерства. Здесь наставники будут передавать свой опыт и знания активной молодежи.

Конечно, интересовались ребята и тем, какие специальности и направления будут востребованы в будущем, чем бы сегодня занялся губернатор Александр Никитин, окажись он в начале жизненного пути.

- Если бы я заново начал свою жизнь, то поступил бы на биотехнологии. Химико-биологическое, медицинское направление мне очень близко и понятно. За этими технологиями будущее, - сказал Александр Никитин.

Он подчеркнул, что Тамбовской области нужны новаторы во всех сферах. И больших условий для развития этих качеств у молодежи не создано ни в одном регионе. По его мнению, современный человек должен мастерски владеть математическими знаниями, иностранными языками, быть разносторонне развитой творческой личностью.

В стремительно развивающемся современном мире, по его мнению, узко-профильные специалисты уходят на второй план. В связи с этим, первое место занимает многозадочность и умение ее решать. Поэтому тамбовским школьникам губернатор Александр Никитин посоветовал наряду с получением знаний в области предметных дисциплин развивать навыки коммуникации.

- По мнению ряда ученых, самые востребованные знания и специальности будущего - в сфере коммуникаций, переговорщики и визионеры. Сегодня ставку нужно делать на умение общаться и за счет этого добиваться результата, умение прогнозировать важные решения, - подчеркнул губернатор Александр Никитин.

Общение со школьниками длилось больше двух часов. Глава региона поручил проводить такие встречи с молодежью Тамбовщины постоянно – разработать график на весь год.