Тамбовский губернатор провел урок лидерства в День знаний
Сто уроков лидерства прошли на Тамбовщине в День знаний. Об активной позиции, новых идеях и их воплощении школьникам региона рассказали наставники и участники проекта «Лидеры Тамбовщины». Главный урок лидерства «Я – часть твоя, великая Россия» в реконструированной Оборонинской школе «Политех+» провел глава администрации области Александр Никитин.
Губернатор Александр Никитин начал урок с разговора о любви к своей малой Родине. Он выразил уверенность, что ребята со школьной скамьи должны ощущать причастность к своей стране, к тому месту, где родились.
- Тамбовская область нуждается в вас - молодых, талантливых, инициативных. Все ваши инициативы будут востребованы здесь, в нашем регионе. Они достойны внимания и реализации именно на Тамбовской земле, - сказал Александр Никитин.
Он подчеркнул, что именно молодежной политике он уделяет сегодня особое внимание. Для молодых и перспективных в Тамбовской области создаются все условия для реализации своих идей и проектов. В частности, он рассказал о проведении конкурса «Лидеры Тамбовщины» и предложил выпускникам в следующем году принять в нем активное участие.
В свою очередь, ребята поделились с губернатором своими идеями и проектами. Речь шла о развитии волонтерства и добровольчества. Глава администрации области Александр Никитин это направление работы считает очень важным. А потому в скором времени в регионе будет создана Академия добровольчества. Она появится на базе ресурсного центра волонтерства. Здесь наставники будут передавать свой опыт и знания активной молодежи.
Конечно, интересовались ребята и тем, какие специальности и направления будут востребованы в будущем, чем бы сегодня занялся губернатор Александр Никитин, окажись он в начале жизненного пути.
- Если бы я заново начал свою жизнь, то поступил бы на биотехнологии. Химико-биологическое, медицинское направление мне очень близко и понятно. За этими технологиями будущее, - сказал Александр Никитин.
Он подчеркнул, что Тамбовской области нужны новаторы во всех сферах. И больших условий для развития этих качеств у молодежи не создано ни в одном регионе. По его мнению, современный человек должен мастерски владеть математическими знаниями, иностранными языками, быть разносторонне развитой творческой личностью.
В стремительно развивающемся современном мире, по его мнению, узко-профильные специалисты уходят на второй план. В связи с этим, первое место занимает многозадочность и умение ее решать. Поэтому тамбовским школьникам губернатор Александр Никитин посоветовал наряду с получением знаний в области предметных дисциплин развивать навыки коммуникации.
- По мнению ряда ученых, самые востребованные знания и специальности будущего - в сфере коммуникаций, переговорщики и визионеры. Сегодня ставку нужно делать на умение общаться и за счет этого добиваться результата, умение прогнозировать важные решения, - подчеркнул губернатор Александр Никитин.
Общение со школьниками длилось больше двух часов. Глава региона поручил проводить такие встречи с молодежью Тамбовщины постоянно – разработать график на весь год.
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