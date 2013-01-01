Тамбовский губернатор проведет в День знаний урок лидерства



В День знаний на Тамбовщине одновременно будут проведены сто уроков лидерства. Об активной позиции, новых идеях и их воплощении школьникам региона расскажут наставники и участники проекта «Лидеры Тамбовщины». Главный урок лидерства «Я – часть твоя, великая Россия» в реконструированной Оборонинской школе «Политех+» проведет глава администрации области Александр Никитин.

На официальном сайте управления образования и науки региона (http://obraz.tmbreg.ru/) и в губернаторской группе «За Никитина» социальной сети «Фейсбук» (https://www.facebook.com/groups/606988096110594/) будет организована онлайн-трансляция урока.

Напомним, по инициативе губернатора Александра Никитина в области запущен проект «Лидеры Тамбовщины». Он призван объединить талантливую молодежь и стать площадкой для кадрового резерва региона.

- Молодежи обязательно нужно дать возможность роста и движения, - сказал Александр Никитин на недавнем молодежном форуме.

О возможностях роста и движении, о социальной активности, генерировании новых идей и проектов для развития региона и будут говорить с тамбовскими школьниками наставники и участники «Лидеров Тамбовщины» на уроках лидерства. Примечательно, что губернатор Александр Никитин будет общаться с ребятами из нового здания Оборонинской школы Мордовского района, которая начинает работать в статусе школы «Политех+». Инновационное образовательное учреждение будет осуществлять непрерывное политехническое образование на всех уровнях общего образования. Задать вопросы хедлайнеру лидерских уроков смогут ребята и из других школ региона по специальной видеоконференцсвязи.

В другом инновационном учебном заведении – «Школа Сколково-Тамбов» - урок лидерства проведет победитель всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», директор Тамбовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Мордасов.

Встречи с наставниками и участниками проекта «Лидеры Тамбовщины» старшеклассники региона ждут с большим интересом. День знаний и первый урок в таком формате наверняка и запомнится им, и зарядит их особой, лидерской энергетикой.