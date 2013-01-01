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Тамбовский губернатор поделится опытом развития цифровых технологий

Окт 17
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Тамбовский губернатор поделится опытом развития цифровых технологий

Александр Никитин подчеркнул: цифровизация будет проводиться во всех сферах деятельности, но поскольку агропромышленный комплекс является ведущим элементом экономики области, основные усилия сосредоточены на АПК
Губернатор Александр Никитин принял участие в пленарном заседании "Smart Country. Национальная стратегия" Московского международного форума "Открытые инновации". Октрыл дискуссию, посвященную вопросам развития цифровой экономики в России и мире, глава правительства Дмитрий Медведев. Глава администрации Тамбовской области выступил в роли спикера на сессии «Как территориям интегрироваться в рынки высоких технологий», на которой представители регионов-лидеров цифровизации поделились опытом развития цифровых технологий.

Как отметил премьер-министр, переход к цифровой экономике, влечет за собой необходимость трансформации всех сфер жизни государства. В цифровую модернизацию вовлекаются промышленность и наука, бизнес и власть, общество и образование. Губернатор Александр Никитин уверен: Тамбовская область готова работать по всем направлениям цифровой трансформации и во многом уже опередила другие регионы.

В частности, Тамбовская область совместно с «Ростелекомом» успешно решает проблему устранения цифрового неравенства. В большинстве малых населенных пунктов уже есть возможность доступа к сети интернет. Также губернатор отметил, что сегодня регионам необходимо внедрять инновационные технологии в документы стратегического планирования, что уже делается в Тамбовской области. Цифровизация была введена в качестве системообразующей технологии практически во все разделы новой Стратегии социально-экономического развития региона. Александр Никитин также отметил важность выстраивать тесные отношения с профильными министерствами и ведомствами. Так, Тамбовская область в 2017 году заключила соглашение с фондом «Сколково» и сразу же «перешла от слов к делу». В регионе провели конкурс «ИТ-Черноземье» и выбрали лучшие проекты, которые получили хорошие стартапы для разработки своих приложений и продуктов. Это сотрудничество продолжится.

Александр Никитин подчеркнул: цифровизация будет проводиться во всех сферах деятельности, но поскольку агропромышленный комплекс является ведущим элементом экономики области, основные усилия сосредоточены на АПК. В регионе приступили к реализации масштабного проекта по созданию первой в стране цифровой платформы в агропромышленном комплексе. Совместно с фондом «Сколково» Тамбовская область работает над созданием бизнес-акселератора в сфере цифровизации АПК. Открытый недавно Центр компетенции по цифровизации АПК уже позволяет консолидировать на своей базе лидирующие в этой сфере компании с целью организации компетентного экспертного сообщества.

Тема цифровизации экономики объединила всю научную общественность Тамбовщины. Усилия руководства региона направлены на создание условий для тесного взаимодействия науки, бизнеса и власти.



 
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