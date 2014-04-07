Тамбовский губернатор договорился о софинансировании завершения строительства трех проблемных домов

Речь идет о домах 30а по улице Московская, 72а по улице Коммунальная, 3 корпус 3 по улице Карла Маркса. На достройку этих объектов в четвертом квартале 2019 года предусмотрено финансирование из федерального бюджета и бюджета Тамбовской области. После ввода объектов в эксплуатацию более 180 пострадавших граждан получат свои квартиры.

Тамбовская область стала одним из первых регионов, с которыми подписано такое соглашение. Средства, направленные через механизм Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства, пойдут на разрешение ситуации с проблемными домами в регионе.

Губернатор Александр Никитин неоднократно подчеркивал, что область не бросит своих жителей в трудную минуту, в том числе и дольщиков. На личном контроле он держит ситуацию с каждым многоквартирным домом, который отнесен к категории проблемных из-за неисполнения в установленные сроки застройщиками обязательств по передаче участникам долевого строительства жилых помещений.

В связи с этим, администрация Тамбовской области за счет внутренних источников приняла меры по завершению строительства еще двух тамбовских долгостроев. Это дома 69а корпус 3 по улице Интернациональная (65 квартир) и 171 по улице Карла Маркса (79 квартир). В ноябре текущего года планируется проведение торжественных мероприятий по передаче ключей жильцам этих домов.

На Тамбовщине действует региональный план-график («дорожная карта») по решению проблем пострадавших граждан. В нее включено десять домов. Для завершения строительства проблемных объектов долевого строительства в регионе создана некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства в Тамбовской области». Кроме того, сейчас идет работа по внесению изменений в Закон Тамбовской области от 07.04.2014 № 392-З «О мерах по защите прав граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов, перед которыми застройщиками не исполнены обязательства по передаче им жилых помещений, на территории Тамбовской области».

Напомним, что в этом году в регионе часть проблемных объектов уже введена в эксплуатацию. Так, новоселье справили жители дома 9а по улице Сенько (48 квартир) и дома 69а корпус 2 по улице Интернациональная (108 квартир). Возобновлены работы на объектах по улице Рылеева, 46; улице Чичерина/Северо-Западная, 7/1; улице Московская 30а.