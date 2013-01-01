Тамбовские ученые разработали интеллектуальную систему мониторинга и управления «Умный сад»



Проект молодых ученых Мичуринского государственного аграрного университета «Интеллектуальная система мониторинга и управления «Умный сад» стал победителем регионального конкурса и получил финансовую поддержку. Конкурс был учрежден управлением образования и науки Тамбовской области с целью развития кадрового потенциала в сфере исследований и разработок, стимулирования социальной активности молодых учёных и содействия их профессиональному росту.

В рамках конкурса было рассмотрено более 50 заявок, направленных высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими центрами региона. Свыше 20 проектов стали финалистами. Победитель был выявлен в рамках заседания регионального экспертного совета.

Проект «Интеллектуальная система мониторинга и управления «Умный сад» будет реализован под руководством начальника центра трансфера технологий, исследований и разработок Мичуринского ГАУ Татьяны Ларшиной.

Он предполагает создание испытательного полигона, на котором будут установлены датчики и чипы, позволяющие наблюдать за плодовыми растениями на всем протяжении их жизненного цикла. Обмен данными, управление системами мониторинга и производственными процессами будет осуществляться на основе Интернета вещей.

По мнению ректора агроуниверситета Вадима Бабушкина, благодаря уникальной политике, проводимой на Тамбовщине губернатором Александром Никитиным, талантливые исследователи имеют возможность развиваться в профессиональной деятельности и реализовывать социально значимые для региона идеи.

По информации разработчиков, интеллектуальная система мониторинга и управления «Умный сад» – это составная часть одноименного масштабного пилотного проекта, реализуемого в регионе.

Главы администрации Тамбовской области Александр Никитин считает, что внедрение новейших технологий в сфере сельского хозяйства позволит существенно расширить горизонты промышленного производства конкурентной плодовой продукции в стране.