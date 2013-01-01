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Тамбовские садоводы собирают рекордный урожай яблок

Окт 23
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Тамбовские садоводы собирают рекордный урожай яблок
Хороших результатов удалось достичь за счет увеличения площади плодоносящих садов (с 1122 га в 2017 году до 1702 га в 2018 году), а также высокой урожайности плодов – 128 центнеров с гектара (2017 год - 90 центнеров с гектара).

В Тамбовской области работает 12 специализированных садоводческих хозяйств. Самые большие площади плодоносящих садов (свыше 300 гектаров) имеют ОАО «Дубовое» и ООО «Снежеток». Именно эти хозяйства внесли наибольший вклад в общий урожай - от 3 до 6,5 тысяч тонн плодов. Отличился и ОАО «Плодопитомник «Жердевский». Тут зафиксирована самая высокая урожайность яблок – 294 центнера с гектара. Половина садоводческих хозяйств Тамбовщины уже закончили работы в садах.

Губернатор Александр Никитин обозначил садоводство одним из основных направлений развития сельского хозяйства Тамбовской области на ближайшие годы.

Напомним, что в 2017 году в Тамбовской области осуществлена масштабная закладка плодовых садов - более 900 гектаров, большей частью интенсивного типа. Планируется, что после наступления плодоношения, к 2020 году, урожай должен вырасти до 60 тысяч тонн - это 80 процентов от потребности области.

В текущем году аграрии региона планируют заложить более 1 тысячи гектаров садов. Половина работ по закладке саженцев уже выполнена.



 
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