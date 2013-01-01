Тамбовские садоводы собирают рекордный урожай яблок

Хороших результатов удалось достичь за счет увеличения площади плодоносящих садов (с 1122 га в 2017 году до 1702 га в 2018 году), а также высокой урожайности плодов – 128 центнеров с гектара (2017 год - 90 центнеров с гектара).

В Тамбовской области работает 12 специализированных садоводческих хозяйств. Самые большие площади плодоносящих садов (свыше 300 гектаров) имеют ОАО «Дубовое» и ООО «Снежеток». Именно эти хозяйства внесли наибольший вклад в общий урожай - от 3 до 6,5 тысяч тонн плодов. Отличился и ОАО «Плодопитомник «Жердевский». Тут зафиксирована самая высокая урожайность яблок – 294 центнера с гектара. Половина садоводческих хозяйств Тамбовщины уже закончили работы в садах.

Губернатор Александр Никитин обозначил садоводство одним из основных направлений развития сельского хозяйства Тамбовской области на ближайшие годы.

Напомним, что в 2017 году в Тамбовской области осуществлена масштабная закладка плодовых садов - более 900 гектаров, большей частью интенсивного типа. Планируется, что после наступления плодоношения, к 2020 году, урожай должен вырасти до 60 тысяч тонн - это 80 процентов от потребности области.

В текущем году аграрии региона планируют заложить более 1 тысячи гектаров садов. Половина работ по закладке саженцев уже выполнена.