Тамбовские садоводы собирают рекордный урожай яблок
В Тамбовской области работает 12 специализированных садоводческих хозяйств. Самые большие площади плодоносящих садов (свыше 300 гектаров) имеют ОАО «Дубовое» и ООО «Снежеток». Именно эти хозяйства внесли наибольший вклад в общий урожай - от 3 до 6,5 тысяч тонн плодов. Отличился и ОАО «Плодопитомник «Жердевский». Тут зафиксирована самая высокая урожайность яблок – 294 центнера с гектара. Половина садоводческих хозяйств Тамбовщины уже закончили работы в садах.
Губернатор Александр Никитин обозначил садоводство одним из основных направлений развития сельского хозяйства Тамбовской области на ближайшие годы.
Напомним, что в 2017 году в Тамбовской области осуществлена масштабная закладка плодовых садов - более 900 гектаров, большей частью интенсивного типа. Планируется, что после наступления плодоношения, к 2020 году, урожай должен вырасти до 60 тысяч тонн - это 80 процентов от потребности области.
В текущем году аграрии региона планируют заложить более 1 тысячи гектаров садов. Половина работ по закладке саженцев уже выполнена.
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