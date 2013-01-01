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Пенсионная реформа

Тамбовские садоводы планируют собрать более 12,6 тысячи тонн яблок в этом году

Авг 30
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Тамбовские садоводы планируют собрать более 12,6 тысячи тонн яблок в этом году

Губернатор Александр Никитин обозначил садоводство одним из основных направлений развития сельского хозяйства Тамбовской области на ближайшие годы.
Большинство садоводческих хозяйств Тамбовской области приступили к сбору урожая яблок. На сегодняшний день в крупных организациях региона собрано почти три тысячи тонн плодов. Средняя урожайность отмечена на уровне 124 центнера с гектара. Яблоки собраны с 228 гектаров садов. Всего в 12 крупных садоводческих хозяйствах свыше 1,6 тысячи гектаров плодоносящих садов, здесь планируется собрать более 12,6 тысячи тонн яблок.

В хозяйстве «Дубовое» собрали уже 35 процентов всего урожая – почти 1,5 тысячи тонн яблок при урожайности 151 центнер с гектара. Площади плодоносящих садов тут занимают 335 гектаров. В организации «Снежеток» 304 гектара плодоносящих садов. Сбор плодов тут только начат – 200 тонн яблок (собрано 8 процентов от плана). Самая большая урожайность на сегодняшний день отмечена в плодопитомнике «Жердевский» - 250 центнеров яблок с гектара. В хозяйстве собрано 900 тонн плодов с 26 процентов площадей (план 136 гектаров садов).

Губернатор Александр Никитин обозначил садоводство одним из основных направлений развития сельского хозяйства Тамбовской области на ближайшие годы.

Напомним, что в 2017 году в Тамбовской области осуществлена масштабная закладка более 900 гектаров плодовых садов, из них 76 процентов - интенсивного типа. В 2017 году валовой сбор плодов во всех категориях хозяйств составил 44 тысячи тонн. Планируется, что после наступления плодоношения, к 2020 году, урожай должен вырасти до 60 тысяч тонн - это 80 процентов от потребности области.

Губернатор Александр Никитин ставит задачу за предстоящие шесть лет выйти на 100-процентную самообеспеченность плодами.

В текущем году аграрии региона планируют заложить более 1 тысячи гектаров садов.

Специалисты управления сельского хозяйства области отмечают, что на Тамбовщине осуществляется субсидирование затрат по раскорчёвке садов за счет средств регионального бюджета. Областные власти готовят пакет документов в Минсельхоз с просьбой об организации такой поддержки, в том числе, и из федерального бюджета. Кроме того, на сегодняшний день Минсельхоз рассматривает вопрос о выведении поддержки садоводства в единый вид субсидирования.



 
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