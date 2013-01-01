Тамбовские онкологи стали применять новую технологию лечения рака молочной железы



В Тамбовском областном онкологическом диспансере внедрена новая технология в хирургическом лечении ранних стадий рака молочной железы, которая позволяет выявить первый лимфоузел на пути лимфооттока от опухоли, изолированно взять его на гистологическое исследование. Она позволяет избежать таких осложнений у пациентов, как отек руки и болевой синдром.

Исследование проводится с использованием радиоизотопов. Заведующий I онкологическим отделением Сергей Барсуков и заведующая отделением радионуклидной диагностики Галина Абакумова прошли обучение в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н.Н. Петрова Министерства здравоохранения РФ.

Внедрение новой технологии стало возможным благодаря современному оборудованию, которое поступило в лечебное учреждение в рамках направления «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

В соответствии с утвержденным Минздравом планом переоснащения Тамбовского областного онкологического диспансера в 2019 году запланирована закупка 45 единиц оборудования, на которые выделено 244,6 миллиона рублей.

На 1 июля организованы торги и заключены контракты на поставку 44 единиц оборудования, 30 из которых уже поставлены в лечебное учреждение.

Борьба с онкологическими заболеваниями – одно из главных направлений нацпроекта «Здравоохранение». До 2024 года в Тамбовской области помимо технического переоснащения онкологической службы также запланированы открытие 6 центров амбулаторной онкологической помощи, строительство современного онкологического диспансера, повышение качества и доступности медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, развитие системы паллиативной помощи, профилактика онкологических заболеваний за счет снижения потребления алкоголя и табака.