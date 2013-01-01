Тамбовские онкологи изучают эффективные способы лечения раковых заболеваний



Развитие онкологической службы – один из приоритетов в здравоохранении Тамбовской области. Благодаря современному медицинскому оборудованию врачи могут проводить высокоточные диагностические обследования, выявлять на ранних стадиях новообразования и назначать эффективное лечение.

Онкологи постоянно внедряют новые методы борьбы с раком, участвуя в различных симпозиумах и конференциях, на которых вместе с ведущими экспертами разбирают сложные случаи лечения рака.

Повышение качества и доступности медицинской помощи онкологическим больным находится на постоянной контроле Минздрава России. Тамбовский областной онкодиспансер посетила группа экспертов из ФГБУ «НМИЦ радиологии» – ведущего медицинского центра страны, основным направлением работы которого является развитие фундаментального и прикладного научного потенциала, применение новейших достижений науки и высоких технологий в области диагностики и лечения онкологических заболеваний.

Столичные эксперты высоко оценили профессиональный уровень тамбовских онкологов. Кроме того, они побывал в Рассказовской ЦРБ. По итогам визита гости из НМИЦ радиологии дали практические рекомендации по повышению качества медицинской помощи, что поможет сделать работу онкологической службы региона еще эффективнее.

Вместе с тем тамбовские онкологи добились значительных успехов в борьбе с новообразованиями. В нашем регионе, например, показатели смертности от рака шейки матки значительно ниже среднероссийских и европейских значений. В начале года в онкодиспансере внедрили новые виды высокотехнологичной медицинской помощи при злокачественных новообразованиях на желудке и кишечнике, а также раке толстой и прямой кишки.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Тамбовской области будет реализован региональный проект по борьбе с онкологическими заболеваниями. В его рамках предусмотрено формирование амбулаторных онкологических служб на межрайонном уровне, которые при подозрении у любого человека онкозаболевания в течение 14 дней проведут полное обследование и установят диагноз в соответствии с международным стандартом. В результате пациент без промедления сможет получить медицинскую помощь. В нашем регионе также планируется организовать работу 6 центров амбулаторной онкологической помощи в Мичуринске, Моршанске, Уварово и Тамбове. Намечено переоснащение регионального клинического онкологического диспансера.

В результате система здравоохранения сможет еще эффективнее бороться с раковыми заболеваниями.