Тамбовские больницы в рамках нацпроекта «Здравоохранение» получат новые рентгенаппараты



Пять новых рентгенаппаратов в ближайшее время поступят в 1-ю детскую поликлинику больницы имени Архиепископа Луки, Кирсановскую ЦРБ, Моршанскую ЦРБ, городскую больницу №2 Мичуринска, городскую клиническую больницу Котовска.

Пять новых рентгенаппаратов в ближайшее время поступят в 1-ю детскую поликлинику больницы имени Архиепископа Луки, Кирсановскую ЦРБ, Моршанскую ЦРБ, городскую больницу №2 Мичуринска, городскую клиническую больницу Котовска.

Стоимость нового оборудования составляет почти 42 миллиона рублей. Поставка запланирована в рамках ведомственной целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций», которая реализуется в соответствии с нацпроектом «Здравоохранение».

Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям – одно из основных направлений нацпроекта «Здравоохранение». Оно нацелено на совершенствование профилактического направления в педиатрии и родовспоможении, внедрение современных профилактических технологий; улучшение материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений, учреждений родовспоможения медицинских организаций путем оснащения новым медицинским оборудованием.

В рамках проекта также предусмотрена реконструкцию структурных подразделений Тамбовской областной детской клинической больницы, повышение квалификации кадров, совершенствование ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей.