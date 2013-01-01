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Тамбовские банкиры готовы включиться в реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда"

Янв 31
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Тамбовские банкиры готовы включиться в реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда"

Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и глава администрации области Александр Никитин встретились с представителями тамбовского банковского сообщества и обсудили вопросы участия кредитных организаций в реализации жилищных программ на территории Тамбовской области.
Управляющий отделением Тамбов ГУ Банка России по ЦФО Михаил Носенков рассказал, что ипотечные кредиты в регионе пользуются большим спросом на протяжении нескольких лет. Причем темпы роста выше среднероссийских. Так, в 2017 году было выдано 6,1 тысячи кредитов, а спустя год — уже 8,6 тысяч (рост — в 1,3 раза). Ипотеку тамбовчане используют в основном для инвестирования в новостройки. Средняя ставка в прошлом году сложилась на уровне 9,2 процента.

Полпреда интересовала готовность банков работать по кредитованию застройщиков, открытию специальных эскроу-счетов, где хранятся средства граждан на возведение объектов, а также наличие в банках специалистов-экспертов в строительной деятельности, поскольку теперь банки становятся полноценными участниками проектного финансирования жилищного строительства.

Тамбовские банкиры подтвердили свою готовность включиться в реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда». Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк уже активно проводят консультации с застройщиками. АИЖК станет первым клиентом Сбербанка по открытию эскроу-счетов. У ВТБ тоже есть клиенты-застройщики, которые планируют работать на рынке жилья. Для таких клиентов будут установлены льготные ставки на кредиты под строительство домов.

Полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев убедился, что в Тамбовской области активно строят жилье по разным программам и для всех льготных категорий граждан, ведут компактную застройку территорий, инициируют новые формы включения социальных объектов в жилой сектор (размещение на первых этажах).

- Социальные настроения граждан во многом зависят от наличия комфортного, уютного жилья, благоприятной окружающей среды, поэтому важно, чтобы каждый регион был готов к участию в этом национальном проекте и решал реальные задачи. Здесь важен комплексный подход к теме, совместная работа со всеми заинтересованными структурами, снижение бюрократических барьеров при создании инфраструктурных объектов, - считает Игорь Щеголев.

Губернатор Александр Никитин поблагодарил высокого гостя за поддержку и заверил, что Тамбовская область продолжит динамичную работу не только по обеспечению населения жильем, но и по созданию комфортных условий проживания в регионе в целом. Это одна из главных стратегических задач на ближайшие годы.



 
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