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Тамбовские аграрии получили равные шансы на льготное кредитование

Янв 30
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Тамбовские аграрии получили равные шансы на льготное кредитование

Для обеспечения равнодоступности сельскохозяйственных товаропроизводителей к льготным краткосрочным кредитным ресурсам в Тамбовской области установлен максимальный размер кредита, предоставляемого в первом полугодии 2018 года одному заемщику.
Так, в области растениеводства лимит составляет 50 миллионов рублей на одного заемщика, что позволит увеличить количество сельхозтоваропроизводителей, обеспеченных «льготными» кредитами.

Вместе с тем, в области животноводства максимальный размер льготного краткосрочного кредита одному заемщику установлен в размере 145 миллионов рублей, а молочного скотоводства - 500 миллионов рублей. Эти меры помогут поддержать развитие хозяйств молочного направления в Тамбовской области, а также будут способствовать увеличению объемов производства собственного молока.

Напомним, что с 1 января 2017 года Минсельхозом России реализуется новый механизм оказания государственной поддержки, который предусматривает льготное кредитование в целях снижения финансовой нагрузки на сельхозтоваропроизводителей. Предприятия АПК региона получили возможность взять льготные краткосрочные кредиты до 1 года по сниженной ставке. В результате - объем бюджетных ассигнований, утвержденный Минсельхозом России региону, был в основном использован в обеспечение одобренных кредитных линий крупных заемщиков. А небольшие хозяйства, которым особенно нужна поддержка, не смогли получить льготный кредит, по причине отсутствия бюджетных ассигнований.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в прошлом году неоднократно обращался в министерство сельского хозяйства России по вопросу совершенствования механизма льготного кредитования.

В итоге в августе прошлого года Минсельхозом России был принят приказ «Об утверждении порядка определения максимального размера льготного краткосрочного кредита, предоставляемого одному заемщику на территории каждого субъекта Российской Федерации».

В текущем году крупные и небольшие тамбовские сельхозтоваропроизводители имеют равные шансы получить средства по льготным краткосрочным кредитам уже к началу посевной кампании.



 
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