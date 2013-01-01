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Тамбовская школьница написала лучшее сочинение о будущем страны и встретилась с президентом

Янв 12
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Тамбовская школьница написала лучшее сочинение о будущем страны и встретилась с президентом

Президент РФ Владимир Путин встретился со школьниками, одержавшими победу во Всероссийском конкурсе сочинений «Россия, устремлённая в будущее». В числе победителей и школьница из Тамбовской области Валерия Алексеева.
Глава государства предложил школьникам написать сочинение о том, каким они видят будущее страны на рубеже 2040–2050-х годов, в День знаний, 1 сентября 2017 года, во время Всероссийского открытого урока. Так в рамках всероссийского конкурса сочинений появилась новая номинация, которая аккумулирует мечты молодого поколения о развитии России. 437 тысяч работ от школьников со всей страны поступило на конкурс в «президентской» номинации. Лучшими признаны 35 сочинений, в том числе и работа ученицы средней общеобразовательной школы № 1 города Мичуринска Валерии Алексеевой.

Валерия написала сочинение на тему: «Человек! Это звучит гордо?». В свое работе девушка подняла важные социальные проблемы: какой будет жизнь в России через десятки лет, как влияет образ жизни человека на его социальный статус… Валерия Алексеева - победитель олимпиад по истории, литературе и русскому языку, активистка единой городской детской общественной организации «Юные мичуринцы». Увлекается современными танцами, чтением, журналистикой и общественной деятельностью.

Во время встречи с победителями Владимир Путин поделился своими впечатлениями от прочитанных фрагментов сочинений: «Мне показалось, что это и красиво написано, и интересно. Особенно порадовало, что вы пишете о своей роли в будущем страны, не забываете при этом ни про экологию, ни про свою малую родину (что чрезвычайно важно), видите её красивой, интересной, развивающейся, задаетесь вопросом, что можно сделать для людей непосредственно с ваших позиций, сегодня и в будущем. Это всё мне представляется очень важным и очень интересным и красиво изложенным».



 
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