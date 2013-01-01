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Тамбовская птицефабрика проходит сертификацию для получения разрешения на поставки мяса птицы в ОАЭ

Ноя 16
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Тамбовская птицефабрика проходит сертификацию для получения разрешения на поставки мяса птицы в ОАЭ

Специалисты из Объединенных Арабских Эмират совместно с экспертами Россельхознадзора посетили тамбовское предприятие АО «Инжавинская птицефабрика», которая входит в Группу агропредприятий «Ресурс».
Целью визита стало проведение аудита и аккредитация перерабатывающего комбината для осуществления поставок в арабскую страну. Ранее предприятие уже получило разрешение со стороны Агентства по стандартизации и метрологии ОАЭ, которое является обязательным для экспортеров. Аналогичные процедуры сертификации уже успешно прошла другая тамбовская птицефабрика Группы агропредприятий «Ресурс» - ОАО «Токарёвская птицефабрика».

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин обозначил наращивание экспортного потенциала - главным вектором развития регионального АПК. По итогам 2017 года Тамбовщина экспортировала продовольственных товаров и сырья на сумму около 100 миллионов долларов США. В первом полугодии текущего года экспорт продовольственных товаров и сырья вырос в 3 раза по сравнению с тем же периодом 2017 года. В основном экспортируются злаки, корма для животных, растительные и животные масла, сахар и кондитерские изделия, мясо и мясные субпродукты.

В рамках исполнения указа президента о стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года в регионе началась реализация нового проекта, цель которого увеличить объем экспорта продукции АПК до 252 миллионов долларов США к концу 2024 года. Достичь этого позволит создание новой товарной массы продукции АПК, в том числе с высокой добавленной стоимостью, путем технологического перевооружения отрасли.

В регионе реализуется проект по глубокой переработке зерна, строятся новые животноводческие комплексы, модернизируются предприятия сахарной отрасли. В числе перспективных направлений также обозначен экспорт соевого масла, брендированных экологически чистых продуктов и кондитерских изделий.



 
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