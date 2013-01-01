Тамбовская область вошла в тройку российских лидеров по росту промышленного производства



Эксперты РИА-Рейтинг назвали лидирующие регионы по динамике промышленного производства по итогам девяти месяцев текущего года. Тамбовская область показала один из лучших результатов – 3 место в общероссийском рейтинге.

В январе-сентябре промышленное производство по данным Росстата в Тамбовской области выросло на 17,1% к аналогичному периоду прошлого года, тогда как в среднем по России – на 3%. Выше Тамбовской области показатели только в Астраханской области – 19,8% и Республике Алтай – 17,4%.

По данным Тамбовстата, динамику промышленного производства области в значительной степени определяет деятельность обрабатывающих производств. Прирост продукции за девять месяцев здесь составил 18,9%. Наибольший рост наблюдается в сферах: прочих транспортных средств и оборудования – на 51,1%, в металлургическом производстве – на 30%, в производстве пищевых продуктов – на 29,3%, электрического оборудования – на 17,4%, в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий – на 16%, в производстве химических веществ и химических продуктов – на 15%.

Отметим, что по итогам шести месяцев текущего года Тамбовская область занимала в данном рейтинге 6 место. Стабильно позитивные результаты Тамбовщина демонстрирует за счет реализованных в последние годы проектов в промышленном комплексе благодаря эффективной инвестиционной политике и губернаторской поддержке.