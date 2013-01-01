Тамбовская область вошла в пятерку лидеров Национального рейтинга прозрачности госзакупок



Названы регионы, где обеспечена максимальная прозрачность госзакупок. Тамбовская область вошла в число лидеров рейтинга наряду с Ханты-Мансийском и Югрой.

В Тамбовской области проводится большая работа, направленная на повышение прозрачности в системе государственного заказа. По поручению губернатора Александра Никитина создана централизованная система госзакупок, которая объединила областной и муниципальный уровни заказчиков. Она доказала эффективность, поскольку позволяет экономно расходовать бюджетные средства.

«В настоящее время 93 процента всех процедур проходят в электронном виде. И мы продолжаем совершенствовать механизм контрактной системы региона», - сказал председатель комитета госзаказа области Владимир Громов.

Тамбовская область стала одним из первых российских регионов, подписавших соглашение с Правительством Москвы о сотрудничестве при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в электронной форме с использованием автоматизированной системы «Портал поставщиков» в мае 2018 года. В итоге представители тамбовского бизнес-сообщества получили возможность зарегистрироваться на столичной электронной площадке организации торгов со своими предложениями товаров и услуг для московских заказчиков. Сотрудничество с «Порталом поставщиков» позволило обеспечить финансовую прозрачность закупок, в том числе малого объема, когда речь идет о поставках товаров и услуг стоимостью до 100 тысяч рублей и 400 тысяч рублей.

«Среди лидеров рейтинга 2018 года названы региональные партнёры портала поставщиков – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Тамбовская область. Это хороший знак, демонстрирующий правильность выбранной позиции по сотрудничеству с порталом поставщиков в сегменте автоматизации закупок малого объёма. Москва заинтересована в сотрудничестве с другими субъектами, готова делиться наработанной методологией и идеями по дальнейшему развитию контрактной системы»,– сказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

В рамках рейтинга заказчиков оценивали по 43 показателям. В числе основных – среднее количество поданных заявок, среднее число допущенных к торгам участников, экономия денежных средств.