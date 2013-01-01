Тамбовская область включилась в реализацию нацпроекта по строительству дорог



Тамбовская область включилась в реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В настоящее время определены объекты, на которых будут проведены дорожно-ремонтные работы.

В перечень вошли два участка региональных дорог протяженностью почти 17 километров – с 3-го по 13-й километр трассы Тамбов – Шацк и с 5-го по 12-й километр трассы Моршанск – Пичаево, а также 9 улиц в областном центре. В Тамбове масштабные работы запланированы на 9 улицах - Авиационной, Базарной, Карла Маркса, Киквидзе, Комиссара Московского, Магистральной, Моршанском шоссе, Пролетарской, 40 лет Октября. Протяженность отремонтированных городских дорог составит почти 16 километров.

«В перечень объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по Тамбовской городской агломерации в первую очередь включались магистральные улицы, обеспечивающие связь между жилыми районами города, и которые, согласно экспертной оценке, не соответствуют нормативному транспортно-эксплуатационному состоянию. Там необходимо выполнение ремонтных работ - фрезерование дорожного полотна, устройство выравнивающего и верхнего слоев, замена бортового камня, ремонт технических и пешеходных тротуаров, нанесение горизонтальной разметки. На большинстве улиц, вошедших в перечень, организовано движение общественного транспорта», - пояснили выбор в региональном управлении автомобильных дорог и транспорта.

В 2019 году на ремонт дорог в рамках нацпроекта будет выделено 613 миллионов рублей из федерального бюджета, 59 миллионов рублей - из областного бюджета и почти 5 миллионов рублей из местного бюджета.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» рассчитан до 2024 года. Общее финансирование регионального проекта в Тамбовской области составит почти 3,8 миллиарда рублей, из которых 500 миллионов рублей – областные средства. В результате будет приведено в порядок 138,4 километра дорог регионального значения и 83,5 километра автодорог местного значения. Помимо дорожного ремонта нацпроект предусматривает снижение количества аварийно-опасных участков на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом.