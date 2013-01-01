Тамбовская область включилась в операцию



В региональной администрации в режиме видеоконференции с городами и районами Тамбовщины прошло очередное заседание областной антинаркотической комиссии под председательством губернатора Александра Никитина. В ходе мероприятия специалисты обсудили результаты проведения в области всероссийской операции «Мак-2018».

В региональной администрации в режиме видеоконференции с городами и районами Тамбовщины прошло очередное заседание областной антинаркотической комиссии под председательством губернатора Александра Никитина. В ходе мероприятия специалисты обсудили результаты проведения в области всероссийской операции «Мак-2018».

Особое внимание уделяется мерам повышения эффективности взаимодействия органов государственной власти, местного самоуправления, правоохранительных органов. Операция нацелена на выявление очагов произрастания наркосодержащих растений на территории области и их уничтожение. Губернатор Александр Никитин внес предложение по повышению эффективности реализации мероприятий операции «Мак»: привлечь к контрольной работе органы исполнительной власти, отвечающие за аграрный сектор.

Большую роль в сфере противодействия наркомании играют волонтерские организации. Молодые добровольцы помогают правоохранительным органам, организуют мероприятия антинаркотической тематики, пропагандирующие здоровый образ жизни для студентов, школьников.

«У волонтерских организаций большой потенциал в организации антинаркотической работы в молодежной среде, - заметил губернатор Александр Никитин. – И мы будем поддерживать молодых активистов».

В рамках совещания также был рассмотрен вопрос поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на оказание социальных услуг. Так, действующая на территории Тамбовской области организация «Общество трезвости и здоровья» занимается реабилитацией наркозависимых людей. Кроме того, специалисты работают с родителями, которым в связи с употреблением психотропных веществ, грозит лишение родительских прав.

«Необходимо инициировать дополнительную поддержку негосударственных организаций, реализующих программы комплексной социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства», - отметил Александр Никитин.

По итогам совещания приняты решения по повышению эффективности профилактических мер по борьбе с наркотиками.