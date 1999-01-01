Тамбовская область увеличивает объемы переработки мелкотоварной древесины



В Тамбовской области продолжается работа по увеличению объёма переработки мелкотоварной древесины, использования отходов деревообработки и заготовки древесины. Во всех лесхозах региона внедряется новое деревообрабатывающее оборудование. На днях в Бондарском лесхозе был запущен современный цех по переработке мелкотоварной древесины

В обновленном цехе установлена линия по производству тарной доски. Это позволит переработать в год более 2000 кубических метров древесины, заготовленной в результате рубок ухода. Запуск производственной линии позволит не только увеличить объемы переработки мелкотоварной древесины, но и повысить доходность лесхоза, а также создать дополнительные рабочие места.

Напомним, что в прошлом году глава региона Александр Никитин поставил задачу организовать производственные цеха во всех лесхозах области. Сегодня на базе тамбовских лесхозов эффективно работают 16 цехов деревообработки. До конца текущего года на территории региона планируется запустить еще один цех - в Цнинском лесхозе.

Работа по открытию новых и модернизации старых производственных цехов на территории Тамбовской области будет продолжена.

Благодаря реализации деловой и дровяной древесины лесхозы зарабатывают средства, которые направляют на развитие лесного хозяйства области. На деятельность лесхозов и лесничеств Тамбовщины из бюджета направляется примерно седьмая часть от необходимого ежегодного финансирования. Остальные средства лесхозы должны заработать самостоятельно, в том числе за счет работы деревообрабатывающих цехов.

Напомним, что с 2008 года лесхозы направили на развитие лесной отрасли Тамбовской области 375 миллионов рублей собственных средств. За это время приобретены новая лесокультурная, лесохозяйственная, противопожарная техника и оборудование, построены новые теплицы для выращивания посадочного материала, установлены современные системы полива, отремонтированы пожарно-химические станции, шишкосушилка, производственные здания и помещения, приобретены новые станки и оборудование для переработки мелкотоварной низкосортной древесины.

На территории Тамбовской области работает 15 лесхозов и 13 лесничеств. Всего в организациях трудятся более тысячи человек. И все они выполняют главные задачи лесного ведомства - охрану лесов от пожаров, их воспроизводство, защиту от вредителей и болезней.

Фото: газета "Народная трибуна"