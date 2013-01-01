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ИЗМИР

Тамбовская область укрепила позиции в рейтинге социально-политической устойчивости

Апр 4
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Тамбовская область укрепила позиции в рейтинге социально-политической устойчивости

По итогам марта Тамбовская область укрепила позиции в рейтинге социально-политической устойчивости. В исследовании, которое ежемесячно готовит фонд «Петербургская политика», Тамбовщина вновь вошла в число регионов с высоким уровнем устойчивости, продемонстрировав положительную динамику.
По итогам марта Тамбовская область укрепила позиции в рейтинге социально-политической устойчивости. В исследовании, которое ежемесячно готовит фонд «Петербургская политика», Тамбовщина вновь вошла в число регионов с высоким уровнем устойчивости, продемонстрировав положительную динамику. Область набрала 7,6 баллов, что на 0,2 баллов больше, чем в предыдущем месяце.

По мнению экспертов в марте в регионе произошло несколько значимых событий, положительно повлиявших на социально-политическую ситуацию в регионе. В их числе запуск губернатором Александром Никитиным открытого делового пространства «Геометрия бизнеса», заявление владельца немецкой сталелитейной компании Reiner Brach GmbH Райнера Браха о намерении развивать новые направления бизнеса в Тамбовской области, запуск дополнительных электропоездов между Тамбовом и Мичуринском, торжественная выписка первых новорожденных в Тамбовском перинатальном центре

Рейтинг фонда «Петербургская политика» публикуется ежемесячно и является индикатором жизни регионов. Он оценивает уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах Российской Федерации. По данным исследования Тамбовская область демонстрирует стабильно высокие результаты.

По мнению первого вице-губернатора области, руководителя аппарата главы администрации региона Олега Иванова, важным показателем социальной устойчивости в регионе являются результаты выборов. Выборы президента в Тамбовской области прошли без нарушений и абсолютно прозрачно. При этом действующий президент Владимир Путин набрал в Тамбовской области самый большой процент голосов избирателей в ЦФО. По мнению Олега Иванова, это говорит о высоком уровне доверия населения к политике президента, губернатора и социальной стабильности.«Уровень поддержки Владимира Путина в Тамбовской области говорит о социальной, экономической стабильности региона, - говорит Олег Иванов. – Уровень доверия к результатам выборов также является высоким».

Также Олег Иванов напомнил, что в марте губернатор открыл новую, современную школу в Мордовском район, посетил Котовск, где установил закладные знаки на местах строительства бассейна и школы. В минувшем месяце состоялся и очередной региональный госсовет, посвященный вопросам реализации Послания президента



 
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