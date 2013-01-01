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ИЗМИР

Тамбовская область участвует в торговой выставке «Зеленая неделя» в Берлине

Янв 24
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Тамбовская область участвует в торговой выставке «Зеленая неделя» в Берлине
Делегация Тамбовской области во главе с вице-губернатором Сергеем Ивановым принимает участие в Международной торговой выставке пищевой промышленности, садоводства, сельского и лесного хозяйства «Зеленая неделя-2018». Выставка проходит с 19 по 28 января в Берлине в 83-ий раз. Российская Федерация является ее постоянным участником.

На Международной выставке представлено свыше 100 тысяч различных продуктов питания со всего мира, сотни видов домашних животных и рогатого скота, сельскохозяйственные машины, аграрная техника. Традиционно эта выставка является площадкой для обмена опытом работы сельхозтоваропроизводителей со всего мира. Здесь проходят деловые встречи, заключаются соглашения, что способствует привлечению инвестиций на территории России.

Деловая программа «Зеленой недели» включает форумы, семинары, конференции, заседания комитетов. В ее работе принимает участие заместитель министра сельского хозяйства РФ Евгений Громыко.



 
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