Тамбовская область стала регионом добрых дел



В рамках Международного форума добровольцев прошла церемония награждения победителей конкурса лучших региональных практик по поддержке волонтёрства «Регион добрых дел». Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил сертификат на сумму 7,6 миллиона рублей губернатору Александру Никитину.

Полученные средства планируется потратить на ряд волонтёрских форумов, конкурсов и обучение добровольцев в 2019 году. Опыт Тамбовской области в сфере волонтёрства признан одним из лучших не случайно. Поддержка молодежи – часть региональной политики, направленной на инвестиции в человеческий капитал.

Также на Международном форуме добровольцев подвели итоги Всероссийского конкурса «Доброволец 2018». Тамбовчане получили заслуженные награды. Елизавета Винникова вошла в «Топ-10» в номинации «Рождённые помогать», а Даниил Константинов занял 3 место в номинации «Уверенные в будущем».

Напомним, Тамбовская область стала одним из победителей Всероссийского конкурса лучших региональных практик по поддержке волонтерства «Регион добрых дел». Он позволил выявить регионы, в которых выстроено эффективное взаимодействие между органами власти, общественными организациями и волонтёрами, где реализуются программы по вовлечению жителей в добровольческую деятельность, действуют инструменты поддержки социально значимых инициатив.

Заявки на участие в конкурсе «Регион добрых дел» подали 58 субъектов России. По решению экспертной комиссии победителями признаны 26. Общая сумма поддержки из федерального бюджета составила 200 миллионов рублей.