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Тамбовская область создает цифровую платформу в АПК

Сен 25
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Тамбовская область создает цифровую платформу в АПК

Тамбовская область приступила к реализации масштабного проекта по созданию цифровой платформы в агропромышленном комплексе. Этот вопрос обсудили сегодня в ходе первого заседания межведомственного совета по научно-технической и инновационной политике.
Идея создать цифровую платформу в АПК была озвучена еще полгода назад. Сегодня подводят итоги реализации первого этапа, который связан с выработкой концепции. По словам первого вице-губернатора Александра Ганова, речь идет о том, чтобы разработать коммерческий продукт, представляющий единую площадку по аналогии с маркетплэйс, которую смогут использовать участники сельхозрынка.

Цифровая площадка позволит оптимизировать процесс предоставления продуктов или услуг. При этом рассматривается два основных направления работы. Первое связано с организацией продаж, а второе с программными продуктами, которые оптимизируют затраты сельхозпроизводителей, например, помогут отслеживать положение и оптимальное перемещение техники по полям.

Александр Никитин подчеркнул, что это важная работа и поблагодарил всех, кто участвует в разработке проекта. Тамбовская область проделала большой путь в этом направлении и имеет все шансы, чтобы стать одним из лидеров в масштабах страны. Для повышения эффективности необходимо активнее взаимодействовать с аналитическим центром Минсельхоза РФ.

Впрочем, цифровизация не ограничивается только агропромышленным комплексом. Так, технопарк в сфере информационных технологий «Миэлта» предлагает широкие возможности для развития инновационного потенциала региона в сфере IT-технологий и высокотехнологичных отраслей промышленности и превращения их в один из основных факторов экономического роста Тамбовской области за счет интеграции науки и промышленности.

Технопарк полностью создан за счет частных инвестиций. Его официальное открытие запланировано во время Покровской ярмарки. Ожидается, что на базе «Миэлты» будет работать Деловой центр, в рамках которого можно будет в полной мере оценить возможности цифровых технологий по продвижению бизнес-проектов.



 
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