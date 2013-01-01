Тамбовская область развивает молочную отрасль



Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев в интервью РИА новости заявил, что у России есть серьезные намерения напоить россиян отечественным молоком, поэтому Белорусским производителям молока придется искать другие рынки сбыта.

Он напомнил, что значительная часть сухого молока поставляется в Россию через соседнюю Белоруссию. «Она вообще является крупнейшим экспортером молочной продукции в Россию – почти 120 белорусских молочных предприятий ввозят к нам свою продукцию. В 2017 году ее доля в общем объеме поставок составила 86 процентов — это 950 тысяч тонн молочной продукции, рост за 3 года на 24 процента», — отметил министр.

«Мы планируем в ближайшие 5-7 лет закрыть этот вопрос, но пока видим, что нормальному развитию рынка мешает недобросовестная конкуренция с молочной продукцией, содержащей растительные жиры, и сухим молоком», — заявил глава Минсельхоза России.

«Белорусские поставщики сухого обезжиренного молока откровенно демпингуют при поставках на российский рынок. Только за два неполных месяца 2018 года Белоруссия дважды снижала экспортные цены на сухое обезжиренное молоко», — добавил Александр Ткачев.

В настоящее время государство стимулирует развитие местной молочной промышленности. Что касается Тамбовской области, то по итогам 2017 года и двух месяцев 2018 года в регионе отмечается рост производства молока. За январь-февраль текущего года темпы роста– 103,1 процент к аналогичному периоду прошлого года. По словам специалистов, тенденция роста сохранится до конца текущего года.

Губернатор Тамбовщины Александр Никитин, рассказывая о планах на этот год, отметил, что планируется привлечь большие инвестиции именно в молочную отрасль.

Напомним, что в 2017 году тамбовские животноводы произвели более 88 тысяч тонн молока, что составляет 103 процента к уровню прошлого года. Наибольший прирост обеспечили хозяйства Бондарского, Знаменского, Пичаевского, Уваровского районов.

Развитие молочного скотоводства является одним из приоритетных направлений развития Тамбовской области. В последние годы в регионе удалось добиться стабилизации производства молока за счет введения в эксплуатацию новых молочных комплексов и реконструкции молочно-товарных ферм, внедрения современных технологий содержания, кормления, увеличения продуктивности коров.