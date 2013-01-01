Тамбовская область привлечет в сферу АПК в этом году не менее 35 млрд рублей инвестиций



Заместитель главы региона Сергей Иванов встретился с журналистами региональных и федеральных средств массовой информации в формате пресс-завтрака и ответил на вопросы о развитии сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, лесного хозяйства, о работе в сферах экологии, охраны окружающей среды, ветеринарии.

Как отметил Сергей Иванов, объемы инвестиций в этом году в сферу АПК составят не менее 35 миллиардов рублей, что больше уровня 2018 года.

– Основную долю инвестиций мы ожидаем от уже работающих на территории Тамбовщины инвесторов, таких как агрохолдинг «Русагро», ООО «РАСК», ООО «Ашан», «Тамбовская индейка». Они планируют или уже реализуют проекты второй, третьей очереди. Пришли на территорию области и новые инвесторы. Особое внимание мы будем уделять размещению новых проектов на территории опережающего социально-экономического развития «Котовск», где созданы преференции для инвесторов. Предоставляются льготы по налогам на имущество и прибыль организаций, предусмотрена возможность предоставления земельных участков без торгов.

В Тамбовской области есть большие перспективы развития кластеров и технопарков. На последнем Сочинском форуме губернатор Александр Никитин подписал соглашение, касающееся развития таких площадок. Инвестплощадки создаются в большинстве районов области – как для крупных, так и для средних проектов. Главными условиями являются наличие инфраструктуры, качественных дорог, транспортной логистики. Новые предприятия – это и новые рабочие места. В Мичуринском районе реализуется несколько крупных проектов, что логично для плотно заселенной территории. Только тепличному комплексу «Технология тепличного роста» потребуется более тысячи специалистов. Ведутся переговоры по строительству форелевого предприятия.

Площадки для расширения производства «Тамбовского бекона» определены в Ржаксинском районе. За счет реализации этого проекта планируется обеспечить рабочими местами жителей сразу двух районов – Ржаксинского и Рассказовского. Удобные производственные площадки предлагаются также в Токаревском, Уметском, Уваровском районах.

- Современные производства должны быть во всех районах области, - говорит Сергей Иванов. - Это позволит обеспечить не только увеличение производства продукции, но и будет способствовать занятости населения, пополнению бюджета за счет налогов, развитию сельских территорий.