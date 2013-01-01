Тамбовская область примет активное участие в реализации нацпроекта «Экология»
4 февраля, состоялась рабочая встреча министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина и главы администрации Тамбовской области Александра Никитина. Стороны обсудили вопросы участия региона в программах национального проекта «Экология», которые курирует министерство.
Стороны обсудили участие региона в федеральном проекте «Чистая страна». По проекту к 2024 году планируется рекультивировать более 51 гектара земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде. Глава Минприроды России и руководитель Тамбовской области обсудили актуальные вопросы реализации нацпроекта «Экология» в регионе.
Кроме того, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин и глава администрации Тамбовской области Александр Никитин подробно рассмотрели возможность скорейшего начала работ по рекультивации объектов накопленного ущерба в двух муниципальных районах Тамбовской области. Речь, в частности, шла о полигоне «Бастион» Никифоровского района. Закрытый региональными властями по просьбе жителей в 2018 году объект нуждается в ликвидации. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация, определяется технология рекультивации и механизмы финансирования. Площадь объекта - 14 гектаров. Письмо-обоснование потребности в финансовой поддержке с оценкой экологического эффекта передано на рассмотрение в Минприроды России.
Работы на площади бывшего полигона «Мичуринский», вошедшего в перечень объектов ликвидации в рамках национального проекта «Экология», представлены в графике этапов и сроков исполнения. Старт рекультивации на объекте возможен уже в 2019 году. Площадь восстановления – 7,37 гектара, масса накопленных отходов 2 млн тонн, объект закрыт в 2016 году. Проведение работ на полигоне позволит вовлечь восстановленные земли в развитие проекта города-наукограда Мичуринска. Инициатива, озвученная губернатором Александром Никитиным о начале работ на год раньше, будет рассмотрена дополнительно.
В целом, оценивая старт реформы системы обращения с отходами в регионе, Дмитрий Кобылкин отметил, что в первый месяц Тамбовской области удалось избежать негативных последствий и оперативно урегулировать проблемные вопросы деятельности региональных операторов. Он рекомендовал губернатору и впредь держать на постоянном личном контроле построение новой модели управления отходами.
Губернатор доложил министру и об успехах в лесном хозяйстве. Доходы лесхозов превысили 717 млн рублей. Заработная плата в отрасли выросла до 23,2 тыс рублей. В Тамбовской области продолжается работа по модернизации старых неработающих цехов по переработке древесины и созданию новых производств. А благодаря эффективной работе системы обнаружения лесных пожаров, обновлению парка техники число возгораний в лесном фонде сведено до минимума.
На протяжении многих лет Тамбовская область является самым экологически чистым регионом страны. Реализация программ нацпроекта «Экология», рассчитанного до 2024 года, позволит Тамбовщине удерживать лидерство в этой сфере.
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