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Тамбовская область примет активное участие в реализации нацпроекта «Экология»

Фев 5
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Тамбовская область примет активное участие в реализации нацпроекта «Экология»

4 февраля, состоялась рабочая встреча министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина и главы администрации Тамбовской области Александра Никитина. Стороны обсудили вопросы участия региона в программах национального проекта «Экология», которые курирует министерство.
В частности, губернатор Александр Никитин обсудил с министром включение в программу «Сохранение уникальных водных объектов» в качестве пилотного проекта реализацию комплекса мероприятий по экологической реабилитации реки Цна. Расчистки требует участок протяженностью 160 километров. Помимо этого, в рамках программы планируется расчистить более 25 километров рек, благодаря чему условия проживания улучшат боле 30 тысяч жителей области. Будет проведена реабилитация участка реки Цна от села Бокино до города Тамбова, расчистка реки Мошляйка, участка реки Пичаевка. Всего за последние годы в регионе было расчищено более 100 километров рек. Также на встрече шла речь о включении в федеральные проекты мероприятий по строительству и реконструкции очистных сооружений в городах Тамбов, Моршанск, Рассказово, Котовск.

Стороны обсудили участие региона в федеральном проекте «Чистая страна». По проекту к 2024 году планируется рекультивировать более 51 гектара земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде. Глава Минприроды России и руководитель Тамбовской области обсудили актуальные вопросы реализации нацпроекта «Экология» в регионе.

Кроме того, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин и глава администрации Тамбовской области Александр Никитин подробно рассмотрели возможность скорейшего начала работ по рекультивации объектов накопленного ущерба в двух муниципальных районах Тамбовской области. Речь, в частности, шла о полигоне «Бастион» Никифоровского района. Закрытый региональными властями по просьбе жителей в 2018 году объект нуждается в ликвидации. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация, определяется технология рекультивации и механизмы финансирования. Площадь объекта - 14 гектаров. Письмо-обоснование потребности в финансовой поддержке с оценкой экологического эффекта передано на рассмотрение в Минприроды России.

Работы на площади бывшего полигона «Мичуринский», вошедшего в перечень объектов ликвидации в рамках национального проекта «Экология», представлены в графике этапов и сроков исполнения. Старт рекультивации на объекте возможен уже в 2019 году. Площадь восстановления – 7,37 гектара, масса накопленных отходов 2 млн тонн, объект закрыт в 2016 году. Проведение работ на полигоне позволит вовлечь восстановленные земли в развитие проекта города-наукограда Мичуринска. Инициатива, озвученная губернатором Александром Никитиным о начале работ на год раньше, будет рассмотрена дополнительно.

В целом, оценивая старт реформы системы обращения с отходами в регионе, Дмитрий Кобылкин отметил, что в первый месяц Тамбовской области удалось избежать негативных последствий и оперативно урегулировать проблемные вопросы деятельности региональных операторов. Он рекомендовал губернатору и впредь держать на постоянном личном контроле построение новой модели управления отходами.

Губернатор доложил министру и об успехах в лесном хозяйстве. Доходы лесхозов превысили 717 млн рублей. Заработная плата в отрасли выросла до 23,2 тыс рублей. В Тамбовской области продолжается работа по модернизации старых неработающих цехов по переработке древесины и созданию новых производств. А благодаря эффективной работе системы обнаружения лесных пожаров, обновлению парка техники число возгораний в лесном фонде сведено до минимума.

На протяжении многих лет Тамбовская область является самым экологически чистым регионом страны. Реализация программ нацпроекта «Экология», рассчитанного до 2024 года, позволит Тамбовщине удерживать лидерство в этой сфере.



 
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