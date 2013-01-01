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Тамбовская область презентовала другим регионам свой промышленный потенциал

Июн 29
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Тамбовская область презентовала другим регионам свой промышленный потенциал
«Проектная платформа» - первое федеральное мероприятие по проектному управлению во исполнение нового майского указа президента России о национальных идеях и стратегических задачах развития страны до 2024 года. Мы благодарны, что на Тамбовщине проходит такое масштабное событие», - отметил губернатор Александр Никитин.

Во время выставки представители предприятий обменялись контактами с гостями из других регионов с целью налаживания межрегиональной кооперации.

«Эффект от такой встречи точно будет, - уверена начальник областного управления по развитию промышленности и предпринимательства Наталия Макаревич. - Новые межрегиональные связи позволят развивать индустриальную промышленность, получать новые заказы, расширять рынки».

Министры, которые приехали к нам из других регионов, уже взяли на вооружение опыт Тамбовщины в сфере промышленности и заинтересовались некоторыми производствами. Например, руководителя проектного офиса министерства промышленности и транспорта Хабаровского края Александра Селина привлекли разработки завода «Электроприбор»: «Хабаровский край – центр авиастроения, а здесь есть интересные разработки. Мы обменялись визитками и, думаю, будем сотрудничать».

А заместитель руководителя департамента промышленной политики Краснодарского края Михаил Дорожков больше общался с представителями предприятий лёгкой промышленности.

Стоит отметить, что география семинара «Проектная платформа» впечатляет. В Тамбов приехали министры промышленности из Новосибирска, Архангельска, Краснодара, Воронежа, Липецка. Всего нашу область посетили делегации из 23-х регионов.

Сегодня вечером в завершении мероприятия участники практического семинара проведут защиту проектов для своих регионов, которые создавались в ходе обучения под руководством экспертов. Такая стажировка особенно важна сегодня, когда в каждом регионе формируются команды для проектного управления экономикой.



 
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