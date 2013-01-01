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ИЗМИР

Тамбовская область представит свою продукцию на Международной выставке «ПродЭкспо-2018»

Янв 30
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Тамбовская область представит свою продукцию на Международной выставке «ПродЭкспо-2018»

С 5 по 9 февраля в Москве пройдет 25 Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «ПродЭкспо-2018».
Тамбовские производители традиционно принимают активное участие в выставке. И на этот раз свою продукцию на Международной площадке представят кондитерская фирма «ТАКФ», ООО «Бондарский сыродельный завод», ООО «Кристалл», агрокомбинат «Тамбовкрахмал», ООО «Дельта», АО «Корпорации развития Тамбовской области» и многие другие.

Выставка проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства России.

По словам специалистов, «ПродЭкспо» является одним из эффективных средств развития продовольственного сектора экономики страны. На одной площадке свою продукцию и достижения представляют отечественные и зарубежные предприятия. Всего в этом году в мероприятии планируют принять участие более 2 тысяч компаний из почти 60 стран мира.

Деловая программа предусматривает проведение семинаров, круглых столов, конференций, форумов. В ее работе примет участие руководство управления сельского хозяйства Тамбовской области.



 
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