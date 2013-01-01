Тамбовская область получит на поддержку малого бизнеса 256 миллионов рублей



Администрация Тамбовской области и Министерство экономического развития Российской Федерации подписали 3 соглашения о предоставлении субсидий на оказание господдержки малому и среднему предпринимательству. Общая сумма госсподдержки составит 256 миллионов рублей.

Соглашения заключены в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». На акселерацию субъектов МСП, которая включает развитие делового пространства «Геометрия бизнеса», поддержку бизнеса в моногородах и экспортноориентированных предприятий, направят 108,2 миллиона рублей. Еще 143 миллиона рублей пойдет на расширение доступа к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию. На популяризацию предпринимательства регион получит 4,7 миллиона рублей.

Средства будут направлены на создание единой цифровой платформы, ориентированной на производственную и сбытовую деятельность субъектов малого бизнеса, обеспечение упрощенного доступа к услугам, сервисам и мерам поддержки путем развития системы «одного окна», совершенствование и повышение качества системы закупок, модернизацию системы поддержки экспортеров, предоставление гарантий и микрозаймов малому бизнесу по льготным ставкам, а также на практическое вовлечение граждан в сектор предпринимательства, в том числе путем проведения информационной кампании и обучения предпринимателей.

Как отметили в управлении регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности области, подобный объем субсидии на поддержку малого бизнеса Тамбовской области ранее никогда не направлялся. Для примера, в 2018 году объем субсидии из федерального бюджета составил 59,2 миллиона рублей. Увеличение финансирования мер поддержки малого и среднего бизнеса произошло благодаря эффективной работы в предыдущие годы, которая проводилась в соответствии с поручениями губернатора Александра Никитина.

Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно обращал внимание на снижение административных барьеров и создание благоприятной деловой среды для ведения бизнеса. В Тамбовской области в этом направлении проделана большая работа. В нашем регионе предприниматели, в том числе и те, кто только хочет открыть свое дело, могут получить необходимую поддержку на базе делового пространства «Геометрия бизнеса».