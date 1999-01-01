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Тамбовская область получит более 600 миллионов рублей на развитие спорта

Дек 6
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Тамбовская область получит более 600 миллионов рублей на развитие спорта

В Минспорте состоялась рабочая встреча главы администрации области Александра Никитина с руководителем ведомства Павлом Колобковым.
Стороны обсудили вопросы, связанные с развитием спортивной инфраструктуры в регионе и подписали соглашение о сотрудничестве, по которому, в том числе, Тамбовская область получит федеральную субсидию в размере более 600 миллионов рублей.

Соглашением предусмотрена реализация проекта «Спорт – норма жизни». Планируется, что средства федеральной субсидии пойдут не только на строительство спортивных объектов, но и на приобретение футбольного и хоккейного оборудования, оборудования для центров тестирования ГТО, для детско-юношеских спортивных школ.

- Тамбовская область всегда получает большую поддержку со стороны Минспорта России, за что мы очень благодарны. Нам уже удалось построить десятки спортивных объектов, и работа в этом направлении будет продолжена. Приятно, что министр поддержал наши планы по реконструкции стадиона «Спартак» в Тамбове и строительству в 2020 году физкультурно-оздоровительного комплекса в Мичуринске, - подчеркнул глава администрации области Александр Никитин.

Губернатор показал министру альбом о развитии спортивной инфраструктуры на Тамбовщине. Начиная с 2010 года, в регионе построено 62 спортивных объекта – это и ледовые дворцы, и плавательные бассейны, и футбольная инфраструктура. По инициативе Александра Никитина сейчас обсуждается вопрос о передаче в собственность региона из собственности ОАО «РЖД» физкультурно-оздоровительного комплекса «Локомотив», что на станции Кочетовка в Мичуринске, а также прорабатывается вопрос строительства ФОКа в Первомайском районе за счет средств ПАО «Газпром».

Современная спортивная структура, созданная в регионе, позволяет проводить на Тамбовщине еще больше соревнований российского и международного уровня, а тамбовским спортсменам - добиваться блестящих успехов.



 
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