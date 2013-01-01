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Тамбовская область получила спецтранспорт для доставки пожилых граждан в медицинские учреждения

Июн 28
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Тамбовская область получила спецтранспорт для доставки пожилых граждан в медицинские учреждения

В Тамбовской области создают мобильные бригады для доставки пожилых граждан в медицинские учреждения. Сегодня работникам социальной службы вручили ключи от новых автомобилей, приобретенных в рамках направления «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». В торжественной церемонии приняли участие председатель областной Думы Евгений Матушкин и вице-губернатор Наталья Астафьева.
Региональный проект «Старшее поколение» нацелен на повышение качества жизни пожилых людей и увеличение периода активного долголетия. Для этого необходимо, чтобы граждане старшего возраста, проживающие в отдаленных селах и поселках, могли своевременно проходить необходимые медицинские осмотры и скрининги. Многим старикам не под силу самостоятельно выбраться в райцентр. Теперь эту проблему решат специальные мобильные бригады, которые позаботятся об их доставке в лечебное учреждение.

«Мы видим, что национальный проект «Демография» работает». У нас появилась возможность быстро оказывать необходимую помощь людям. В нашей области принята программа, губернатор Александр Никитин утвердил план действий, идет широкая модернизация системы социальной защиты и социального обеспечения людей. Вот один из таких шагов. Мы не подведем, вместе сможем улучшить жизнь людей», - обратилась к социальным работникам Наталья Астафьева.

Средства на закупку транспорта выделены из федерального бюджета. Всего приобретено 23 автомобиля. Современные и комфортные микроавтобусы приспособлены для перевозки малобильных граждан. Они также оборудованы подъемниками для погрузки инвалидных колясок.

«Впервые мы получили такое количество транспорта. Раньше у нас было только социальное такси. Это всего четыре машины, приобретенные за счет средств областного бюджета. Мы старались перевозить инвалидов. Но до старта нацпроекта «Демография» необходимо отметить, что это не было бесплатной услугой. Впервые в стране транспортировка граждан пожилого возраста, старше 65 лет, в лечебные учреждения становится бесплатной. Это обязательство берет на себя государство. Это очень важно», - подчеркнула начальник управления социальной защиты и семейной политики области Анна Орехова.

Базироваться транспорт будет при центрах социальный услуг в муниципальных образований области. В настоящее время дорабатывается порядок взаимодействия службы социальной защиты и медицинских учреждений. Как только будут улажены все организационные вопросы, мобильные бригады отправятся в путь.

Согласно данным статистики в регионе в сельской местности проживает свыше 400 тысяч граждан, из ник более 70 тысяч - люди старше 65 лет.



 
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