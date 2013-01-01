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ИЗМИР

Тамбовская область поддержит российских спортсменов-олимпийцев

Янв 29
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Тамбовская область поддержит российских спортсменов-олимпийцев

В субботу, 3 февраля, в областном центре пройдет спортивно-развлекательный фестиваль «Тамбовщина за спорт» в поддержку российских спортсменов-олимпийцев. В программе – гастрономический фестиваль, концерт и различные спортивные соревнования.
Олимпиада-2018 пройдет в Южной Корее с 9 по 25 февраля. Традиционно миллионы болельщиков будут наблюдать за выступлениями лучших спортсменов современности. Их на Олимпиаде будет порядка 2500 из более чем 90 стран. Спортсмены Российской Федерации тоже примут участие в Олимпиаде-2018. В поддержку российских спортсменов в нашем регионе пройдет культурно-спортивный праздник «Тамбовщина за спорт!».

Праздник состоится 3 февраля у Дворца спорта «Кристалл». Гастрономический фестиваль начнется с 10 часов. В 11.00 к жителям и гостям города выйдут прославленные тамбовские спортсмены, которые обратятся со словами поддержки в адрес участников Олимпиады-2018. А в 13.00 на льду «Кристалла» начнется хоккейный матч между ХК «Тамбов» и ХК «Чебоксары». Вход на игру бесплатный, по пригласительным билетам, которые можно будет получить здесь же, на празднике.

Каток и горка под открытым небом, мастер-классы от команды ФК «Тамбов», работа полевой кухни, ярмарка выходного дня, выступления творческих коллективов области, - каждый найдет себе развлечение по душе.



 
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