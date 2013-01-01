Тамбовская область планирует к 2023 году выйти на самообеспеченность рыбной продукцией
В Мичуринском районе идет строительство закрытого рыбоводного комплекса. Проектная мощность нового предприятия - 400 тонн сома и 50 тонн осетровых пород рыб. Проект реализует общество с ограниченной ответственностью «Агро-М».
Напомним, что на территории Тамбовской области успешно работает рыбоводческий комплекс ООО «Тамбовский осетр», где разводят сома, осетра, форель, и планируют производство черной икры. А в этом году начнется эксперимент по производству дорадо. В настоящее время закончено строительство второго корпуса предприятия, идет возведение третьего. Также начаты работы по строительству перерабатывающего цеха.
В планах - к 2023 году выйти на самообеспеченность рыбной продукцией. Рыбоводческая отрасль пользуется мерами господдержки. Губернатор Александр Никитин считает, что подобные рыбоводческие комплексы могут быть успешно тиражированы в других муниципалитетах региона, что позволит тамбовчанам покупать свежую и более дешевую рыбу.
Сегодня ведутся переговоры с крупным инвестором по строительству в Мичуринском районе комплекса по производству форели. Уже подобран удобный земельный участок, где есть вся необходимая инфраструктура.
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