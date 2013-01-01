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Тамбовская область планирует к 2023 году выйти на самообеспеченность рыбной продукцией

Мар 4
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Тамбовская область планирует к 2023 году выйти на самообеспеченность рыбной продукцией

В Мичуринском районе идет строительство закрытого рыбоводного комплекса. Проектная мощность нового предприятия - 400 тонн сома и 50 тонн осетровых пород рыб. Проект реализует общество с ограниченной ответственностью «Агро-М».
По информации управления сельского хозяйства Тамбовской области, объем инвестиций рыбоводного комплекса составляет 58,8 миллиона рублей. Строительные работы ведутся с 2018 года. В настоящее время введен в эксплуатацию цех, где выращиваются мальки рыбы. Уже в апреле текущего года в рыбоводном комплексе планируется реализация первой продукции сома, выращенного из выведенного на предприятии малька. Проект включает в себя и строительство цеха по переработке, где планируется разделывать и фасовать рыбу. Уже ведутся отделочные работы. На предприятии будет создано 50 рабочих мест.

Напомним, что на территории Тамбовской области успешно работает рыбоводческий комплекс ООО «Тамбовский осетр», где разводят сома, осетра, форель, и планируют производство черной икры. А в этом году начнется эксперимент по производству дорадо. В настоящее время закончено строительство второго корпуса предприятия, идет возведение третьего. Также начаты работы по строительству перерабатывающего цеха.

В планах - к 2023 году выйти на самообеспеченность рыбной продукцией. Рыбоводческая отрасль пользуется мерами господдержки. Губернатор Александр Никитин считает, что подобные рыбоводческие комплексы могут быть успешно тиражированы в других муниципалитетах региона, что позволит тамбовчанам покупать свежую и более дешевую рыбу.

Сегодня ведутся переговоры с крупным инвестором по строительству в Мичуринском районе комплекса по производству форели. Уже подобран удобный земельный участок, где есть вся необходимая инфраструктура.



 
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