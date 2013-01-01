Тамбовская область перевыполнила план по строительству дорог



Тема дорог, без преувеличения, волнует каждого. Как дороги строятся, как ремонтируются, какие технологии применяются и как осуществляется контроль? Об этом накануне рассказал заместитель главы администрации области Арсен Габуев.

На начало 2018 года в Тамбовской области планировалось построить, реконструировать и отремонтировать 126 километров автомобильных дорог. Но в результате увеличения регионального дорожного фонда области до 5 миллиардов рублей (из них 1,2 миллиарда - средства федерального бюджета), а также эффективного подхода к выполнению работ на данный момент построено, реконструировано и отремонтировано 213 километров автодорог. Это превысило запланированные объемы в 1,7 раза.

- Сейчас мы особое внимание уделяем оценке качества построенных дорог, - отметил Арсен Габуев.

Он подчеркивает: в этой сфере применяются инновационные методы, а сотрудничество с тамбовскими учеными, особенно Тамбовским государственным техническим университетом, помогает идти в ногу со временем и рассматривать новые технические решения.

- Мы участвуем в круглых столах, общаемся с профессорами, студентами, которые предлагают новые технические решения для дорожного строительства. Например, новые методы улучшения вяжущих свойств битумов. То, что мы можем применять в дорожном строительстве из тех решений, которые предлагаются, мы будем обязательно делать. Однако нужно понимать, что все нововведения, прежде всего, должны быть прописаны в СНИПах. А это небыстрый процесс, - сказал Арсен Габуев.

Сейчас при ремонте дорог в регионе используется щебеночно-мастичный асфальтобетон с повышенным содержанием щебня. Это увеличивает прочность покрытия - достигается значительное снижение деформаций его слоя как в продольном, так и в поперечном направлениях.

Управление автомобильных дорог и транспорта области постоянно повышает требования к качеству выполняемых работ. Подрядчики, в свою очередь, приобретают современную дорожно-строительную технику и оборудование. Например, для текущего ямочного ремонта автомобильных дорог применяется литой асфальтобетон. Его изготавливают в мини-установке – рециклер ЕМ-3200. При этом проведение аварийных и внеплановых ремонтных работ возможно в любое время года и при любой погоде.

- Мы живем в век научно-технического прогресса, когда каждый день происходят новые открытия. И я думаю, что систему контроля качества дорог нам нужно увязать в один большой «Умный город». У нас должна быть единая дорожно-транспортная система, которая будет отвечать всем современным требованиям и, прежде всего, будет удовлетворять жителей нашего региона, - подчеркнул вице-губернатор Арсен Габуев.