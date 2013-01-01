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Тамбовская область перевыполнила план по строительству дорог

Дек 19
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Тамбовская область перевыполнила план по строительству дорог

Тема дорог, без преувеличения, волнует каждого. Как дороги строятся, как ремонтируются, какие технологии применяются и как осуществляется контроль? Об этом накануне рассказал заместитель главы администрации области Арсен Габуев.
На начало 2018 года в Тамбовской области планировалось построить, реконструировать и отремонтировать 126 километров автомобильных дорог. Но в результате увеличения регионального дорожного фонда области до 5 миллиардов рублей (из них 1,2 миллиарда - средства федерального бюджета), а также эффективного подхода к выполнению работ на данный момент построено, реконструировано и отремонтировано 213 километров автодорог. Это превысило запланированные объемы в 1,7 раза.

- Сейчас мы особое внимание уделяем оценке качества построенных дорог, - отметил Арсен Габуев.

Он подчеркивает: в этой сфере применяются инновационные методы, а сотрудничество с тамбовскими учеными, особенно Тамбовским государственным техническим университетом, помогает идти в ногу со временем и рассматривать новые технические решения.

- Мы участвуем в круглых столах, общаемся с профессорами, студентами, которые предлагают новые технические решения для дорожного строительства. Например, новые методы улучшения вяжущих свойств битумов. То, что мы можем применять в дорожном строительстве из тех решений, которые предлагаются, мы будем обязательно делать. Однако нужно понимать, что все нововведения, прежде всего, должны быть прописаны в СНИПах. А это небыстрый процесс, - сказал Арсен Габуев.

Сейчас при ремонте дорог в регионе используется щебеночно-мастичный асфальтобетон с повышенным содержанием щебня. Это увеличивает прочность покрытия - достигается значительное снижение деформаций его слоя как в продольном, так и в поперечном направлениях.

Управление автомобильных дорог и транспорта области постоянно повышает требования к качеству выполняемых работ. Подрядчики, в свою очередь, приобретают современную дорожно-строительную технику и оборудование. Например, для текущего ямочного ремонта автомобильных дорог применяется литой асфальтобетон. Его изготавливают в мини-установке – рециклер ЕМ-3200. При этом проведение аварийных и внеплановых ремонтных работ возможно в любое время года и при любой погоде.

- Мы живем в век научно-технического прогресса, когда каждый день происходят новые открытия. И я думаю, что систему контроля качества дорог нам нужно увязать в один большой «Умный город». У нас должна быть единая дорожно-транспортная система, которая будет отвечать всем современным требованиям и, прежде всего, будет удовлетворять жителей нашего региона, - подчеркнул вице-губернатор Арсен Габуев.



 
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