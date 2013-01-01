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ИЗМИР

Тамбовская область отмечена в лидерах по созданию условий для бизнеса

Дек 27
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Тамбовская область отмечена в лидерах по созданию условий для бизнеса

Александр Никитин принял участие в заседании Госсовета по вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов
Заседание Госсовета по вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов прошло сегодня в Кремле под председательством Владимира Путина. Участие в обсуждении принял и губернатор Тамбовской области Александр Никитин.

Увеличение объемов инвестиций в регионах - это главная экономическая и политическая задача, заявил президент РФ Владимир Путин: «Наращивание инвестиций, предпринимательской активности – это основа экономического роста и укрепления доходной налоговой базы регионов. Именно это создаёт реальные ресурсы, увеличивает ресурсы для развития здравоохранения, образования, социальной сферы в целом, для реализации программ благоустройства и улучшения городской среды, реализации экологических проектов».

Владимир Путин подчеркнул, что многое в инвестиционной динамике зависит от региональных управленческих команд. В этой связи Тамбовская область отмечена в числе лучших. В январе текущего года на основе наиболее успешного регионального опыта в области инвестиций были утверждены 12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности. «Это своего рода инструкции по упрощению ведения бизнеса с чёткими, конкретными ориентирами по таким направлениям как землеотвод, получение разрешения на строительство, что остается еще болевой точкой у нас во многом, подключение к технологическим сетям и другие», - отметил президент. Тамбовская область входит в первую двадцатку регионов где значения по целевым показателям превышают 90%.

Также Тамбовская область вошла в число регионов, которые показали самые значительные улучшения в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, переместившись c 19-го места на 11-е. «Этот рейтинг – ещё один шаг к большей прозрачности государственного управления, повышению ответственности власти перед обществом и гражданами. И он уже стал хорошим стимулом для регионов – добиваться прогресса, работать над своей инвестиционной, управленческой конкурентоспособностью нужно постоянно и ежедневно», - отметил российский лидер.



 
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