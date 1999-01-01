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Тамбовская область обновит парк сельхозтехники по программе Росагролизинга

Фев 26
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Тамбовская область обновит парк сельхозтехники по программе Росагролизинга

Тамбовские сельхозпроизводители смогут обновить парк техники с помощью программы Росагролизинга. Государственная агропромышленная компания в этом году отменяет региональное квотирование и требования по владению на праве собственности устаревшей сельхозтехники. Теперь к участию допускаются сельхозпроизводители из всех регионов России. Программа сохранила льготные условия приобретения сельскохозяйственной техники.
Программа нацелена на поддержку сельхозтоваропроизводителей и отечественного сельхозмашиностроения.

Отметим, что Тамбовская область принимала участие в программе дважды – в 2012 и 2014 годах. За два года сельхозпроизводители области приобрели более 80 единиц техники на сумму свыше 200 миллионов рублей.

В этом году потребность региона в сельхозтехнике составляет 250 тракторов и 100 зерноуборочных комбайнов.

Подать заявку на участие в программе можно через региональное управление сельского хозяйства, собрав необходимый пакет документов, либо через официальный сайт Росагролизинга.

По мнению специалистов управления сельского хозяйства Тамбовской области, обновление сельскохозяйственной техники способствует увеличению производительности труда производителей, а также сокращению расходов на запчасти и ГСМ. Программа Росагролизинга запускается в начале года, чтобы максимально эффективно обеспечить подготовку хозяйств к сезонным полевым работам.



 
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