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ИЗМИР

Тамбовская область обновила автопарк в сферах здравоохранения и образования

Янв 18
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Тамбовская область обновила автопарк в сферах здравоохранения и образования

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин вручил ключи от 12 автомобилей скорой медицинской помощи и 25 школьных автобусов муниципалитетам Тамбовщины. Теперь автопарк службы скорой медицинской помощи обновлен на 100 процентов, а новые школьные автобусы поставлены на замену транспорта, который отслужил срок эксплуатации. Кроме того, будут открыты новые маршруты школьных автобусов.
«Обновление автопарка в сферах здравоохранения и образования региона будет способствовать повышению качества предоставляемых услуг, - сказал в приветственном слове глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. –Это не просто решение проблемы износа автопарка, это решение задачи, поставленной президентом России Владимиром Путиным, который считает, что Россия должна быть страной образованной и здоровой. На эти цели из федерального бюджета в прошлом году мы получили 68 миллионов рублей. Из них 30 миллионов рублей были направлены в систему здравоохранения и более 38 миллионов рублей – в сферу образования. Мы будем продолжать решать эти задачи, используя средства областного бюджета».

Губернатор уверен, что новые автомобили скорой медицинской помощи будут всегда приезжать своевременно, а новые школьные автобусы окажутся более надежными и комфортными для детей. Отметим, что все школьные автобусы оснащены тахографами и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС.

В сфере здравоохранения Тамбовской области сегодня работают 332 выездные бригады, а санитарный автопарк представлен 216 автомобилями скорой медицинской помощи, полностью оснащенными системой ГЛОНАСС.

Напомним, что первым масштабным проектом модернизации службы скорой медицинской помощи стал проект «Здоровье», в рамках которого в 2006 году в Тамбовскую область поставлено 200 машин скорой медицинской помощи. В последующие годы за счет средств бюджета области было приобретено более 40 автомобилей для станций и отделений скорой медицинской помощи.

В 2016 году по проекту «Качество жизни (Здоровье)» в регион поступили еще 50 автомобилей, полностью оснащенных для оказания неотложной медицинской помощи.



 
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