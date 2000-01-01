Тамбовская область наращивает промышленное производство



Рост промышленного производства в Тамбовской области значительно превышает среднероссийские показатели. По данным Тамбовстата, за 11 месяцев рост промпроизводства в регионе составил 12,1%. Для сравнения, в среднем по России этот показатель 1,2 %.

Динамику промышленного производства области в значительной степени определяет деятельность обрабатывающих производств. Прирост продукции здесь составил к январю-ноябрю 2016 года 13%. Наибольший – в металлургическом производстве – на 79,3%, производстве текстильных изделий – на 53,2%, производстве транспортных средств и оборудования – на 49,7%, производстве мебели – на 29,2%, производстве пищевых продуктов – на 28,6%, одежды – на 16,5%.

В январе-ноябре т.г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилось производство мяса птицы, колбас, круп, кондитерских изделий, комбикормов, тканей, нетканых материалов, обуви, красителей, лаков, полупроводниковых приборов.

Обрабатывающими производствами отгружено товаров и выполнено работ и услуг на 143,3 млрд. рублей. Наибольшая их доля приходится на производство пищевых продуктов (60,6%). Удельный вес отгруженной продукции инновационного характера увеличился до 8,9%.

На недавнем заседании Ассоциации промышленников и предпринимателей области глава региона Александр Никитин поставил задачу сохранить достигнутые результаты и обеспечить дальнейший рост производства, привлекать инвестиции и соблюдать налоговую дисциплину.