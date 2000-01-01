Тамбовская область наращивает промышленное производство
Рост промышленного производства в Тамбовской области значительно превышает среднероссийские показатели. По данным Тамбовстата, за 11 месяцев рост промпроизводства в регионе составил 12,1%. Для сравнения, в среднем по России этот показатель 1,2 %.
В январе-ноябре т.г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилось производство мяса птицы, колбас, круп, кондитерских изделий, комбикормов, тканей, нетканых материалов, обуви, красителей, лаков, полупроводниковых приборов.
Обрабатывающими производствами отгружено товаров и выполнено работ и услуг на 143,3 млрд. рублей. Наибольшая их доля приходится на производство пищевых продуктов (60,6%). Удельный вес отгруженной продукции инновационного характера увеличился до 8,9%.
На недавнем заседании Ассоциации промышленников и предпринимателей области глава региона Александр Никитин поставил задачу сохранить достигнутые результаты и обеспечить дальнейший рост производства, привлекать инвестиции и соблюдать налоговую дисциплину.
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