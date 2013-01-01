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Тамбовская область направит больше двух миллионов рублей на государственную национальную политику

Июн 28
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Тамбовская область направит больше двух миллионов рублей на государственную национальную политику

Региональная программа Тамбовской области в сфере государственной национальной политики получила положительную оценку экспертов Федерального агентства по делам национальностей. Сумма субсидии из федерального бюджета составила 2 миллиона 117 тысяч рублей.
Региональная программа Тамбовской области в сфере государственной национальной политики получила положительную оценку экспертов Федерального агентства по делам национальностей. Сумма субсидии из федерального бюджета составила 2 миллиона 117 тысяч рублей.

Федеральное агентство по делам национальностей подвело итоги конкурсного отбора субъектов Российской Федерации в рамках реализации мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики». По итогам конкурса субсидии получили 69 регионов РФ, среди них и Тамбовская область.

Совместная работа органов исполнительной власти региона, местного самоуправления, областной Общественной палаты и НКО, успешная реализация программы «Укрепление гражданского единства и этнокультурное развитие народов, населяющих Тамбовскую область» на 2015 - 2020 годы» позволила обеспечить межнациональный и межконфессиональный мир, создала условия для формирования у населения толерантной культуры межэтнических и межрелигиозных отношений. По данным опросов общественного мнения по Тамбовской области за 2017 год среднее значение целевого показателя «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений» составляет 78,8 процентов, при 77,8 процентов по России в целом.

«На Тамбовщине эффективно решаются задачи обеспечения межконфессиональной и межнациональной стабильности. Согласно экспертным оценкам Тамбовская область остаётся одним из самых устойчивых регионов страны в плане этноконфессиональной ситуации», - отмечал ранее глава региона Александр Никитин.

Напомним, что в этом году изменились критерии отбора победителей для выделения федеральных средств на реализацию государственной национальной политики. Теперь ФАДН России распределяет субсидии на конкурсной основе. Также учитываются наличие и уровень развития в регионе НКО, разрабатывающих и реализующих программы и проекты в сфере развития межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов России, мнение граждан о положении дел в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений.



 
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