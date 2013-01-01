Тамбовская область и Беларусь расширяют сотрудничество



В Минске проходит заседание рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Тамбовской области Российской Федерации. Это уже пятая встреча по счету. Предыдущая состоялась в Тамбове год назад. Тогда были обозначены перспективные направления развития. Сегодня стороны подводят итоги и обозначают дальнейшие направления развития.

В течение дня тамбовская делегация, которую возглавляет первый вице-губернатор Александр Ганов посетила строительное предприятие «Белстройцентр» и Парк высоких технологий. В ходе совещания рабочей группы участники намерены обсудить сотрудничество в химической промышленности и сельском хозяйстве. Белорусские предприятия заинтересованы в использовании продукции завода «Пигмент». Вопрос о ее поставках планируют изучить концерн Минпром Республики Беларусь и «Белнефтехим». Минсельхоз Беларуси намерен изучить возможность поставок из Тамбовской области пивоваренного ячменя, фуража и кукурузы.

Тамбовская область в свою очередь изучает возможности строительства школ белорусскими компаниями, создание совместного предприятия по производству и сборке технологических линий сортировки и глубокой переработки твердых коммунальных отходов, создания инфраструктуры для эксплуатации электробусов.

Губернатор Александр Никитин отмечает важность развития межрегиональных и международных экономических связей в экономике и социальной сфере. Приоритетным направлением является сотрудничество с Республикой Беларусь. По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь в январе – августе 2018 года товарооборот Республики Беларусь с Тамбовской областью увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 14,5 процентов и составил 31,6 млн. долларов.

В состав тамбовской делегации входят начальник управления регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности области Ольга Камнева, заместитель начальника управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области Алексей Лебедев, генеральный директор ООО «ИТ-Технопарк Миэлта» Дмитрий Кругов, начальник управления по охране окружающей среды и природопользованию области Михаил Конаков.