Тамбовская область будет участвовать в молодежных обменах между Россией и Австрией
Летом президент России Владимир Путин объявил о том, что 2019 год пройдёт под знаком молодёжных обменов между Россией и Австрией. Тамбовская область примет активное участие в гуманитарном взаимодействии между двумя странами. Соответствующие договоренности были достигнуты по итогам визита делегации во главе с губернатором Александром Никитиным в Австрийскую Республику.
В молодежных обменах примут участие все ведущие вузы региона. Запланированы перекрестные стажировки студентов ТГУ имени Г.Р. Державина и учащихся австрийских высших образовательных учреждений, участие в проектах и программах, способствующих популяризации русского языка, русской культуры и истории.
Тамбовский государственный технический университет планирует наладить сотрудничество с Дунайским университетом города Крэмс для совместной научной и образовательной деятельности. Совместными исследованиями смогут заняться молодые ученые ТГТУ и научно-исследовательского института города Грац.
Мичуринский государственный аграрный университет будет развивать взаимодействие с Университетом естественных наук BOKU (Вена). Австрийские студенты смогут познакомиться с агробизнесом Центрально-Черноземного региона, а также научно-техническими разработками в аграрном секторе в рамках участия в международной летней школе, которую собирается провести аграрный вуз Тамбовщины.
Как отмечает губернатор Александр Никитин, Тамбовщина по развитию образовательного потенциала является одним из регионов-лидеров в России. Расширение контактов с Австрийской Республикой по линии науки и образования откроет новые возможности для молодых тамбовчан и будет способствовать дальнейшему укреплению отношений двух стран.
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