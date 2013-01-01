Тамбовская область будет участвовать в молодежных обменах между Россией и Австрией



Летом президент России Владимир Путин объявил о том, что 2019 год пройдёт под знаком молодёжных обменов между Россией и Австрией. Тамбовская область примет активное участие в гуманитарном взаимодействии между двумя странами. Соответствующие договоренности были достигнуты по итогам визита делегации во главе с губернатором Александром Никитиным в Австрийскую Республику.

Глава региона провёл ряд встреч, направленных на укрепление и развитие социально-культурных отношений между Тамбовщиной и Австрией, в частности, с генеральным секретарем Австрийско-Российского Общества Дружбы Флорианом Штерманном и с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Австрии Дмитрием Любинским. Стороны определились с ближайшими планами по реализации ряда совместных молодежных программ.

В молодежных обменах примут участие все ведущие вузы региона. Запланированы перекрестные стажировки студентов ТГУ имени Г.Р. Державина и учащихся австрийских высших образовательных учреждений, участие в проектах и программах, способствующих популяризации русского языка, русской культуры и истории.

Тамбовский государственный технический университет планирует наладить сотрудничество с Дунайским университетом города Крэмс для совместной научной и образовательной деятельности. Совместными исследованиями смогут заняться молодые ученые ТГТУ и научно-исследовательского института города Грац.

Мичуринский государственный аграрный университет будет развивать взаимодействие с Университетом естественных наук BOKU (Вена). Австрийские студенты смогут познакомиться с агробизнесом Центрально-Черноземного региона, а также научно-техническими разработками в аграрном секторе в рамках участия в международной летней школе, которую собирается провести аграрный вуз Тамбовщины.

Как отмечает губернатор Александр Никитин, Тамбовщина по развитию образовательного потенциала является одним из регионов-лидеров в России. Расширение контактов с Австрийской Республикой по линии науки и образования откроет новые возможности для молодых тамбовчан и будет способствовать дальнейшему укреплению отношений двух стран.