Тамбовская область – регион-лидер по развитию культуры



Достижения Тамбовщины в сфере культуры вновь отмечены на высоком уровне. Регионы-лидеры по темпам развития этой сферы назвали на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, в котором в эти дни участвует делегация Тамбовской области.

Тамбовщина вновь вошла в Топ-10 в подготовленном министерством культуры России рейтинге и отмечена как самый динамично развивающийся регион в сфере культуры. Свидетельство о достижениях Тамбовской области получил начальник регионального управления культуры и архивного дела Юрий Голубев.

При определении регионов-лидеров учитывался весь комплекс показателей: посещаемость учреждений культуры, количество и качество событий в этой сфере, участие региона в федеральных программах, в том числе по ремонту и строительству домов культуры, модернизации кинозалов, ремонту и оснащению учреждений культуры и другие показатели.

Тамбовская область второй год входит в десятку лучших в стране. Сохранение и расширение единого культурного пространства региона, создание равных условий для тамбовчан в получении доступа к культурно-творческим программам и проектам, максимальный охват детей и подростков эстетическим воспитанием, реализация инновационных, оригинальных проектов в культуре и образовании, поддержка талантов – губернатор Александр Никитиным ставит задачу создать максимальные условия для развития этой сферы.

Высокую оценку работы региона в реализации проектов развития культуры подтвердила и замминистра культуры РФ Алла Манилова во время недавнего визита в Тамбовскую область. На встрече с губернатором Александром Никитин она сказала: «Тамбовская область на протяжении многих лет, и эта тенденция сохраняется, является одним из бесспорных культурных лидеров России. Это лидерство складывается из множества показателей. В первую очередь, за этим отношение региональных властей к культурным потребностям и позиционированию своего региона. Безусловно, в Тамбовской области культура - региональный приоритет».