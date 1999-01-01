Тамбовская область - лидер экологического благополучия в России



Общественная организация «Зеленый патруль» представила экологический рейтинг субъектов РФ по итогам весны 2018. Тамбовская область вновь признана самым экологически благополучным регионом страны – первое место в рейтинге. Вслед за Тамбовской областью расположились Республика Алтай (2-е место) и Алтайский край (3-е место).

Рейтинг рассчитывается экологами с 2007 года и публикуется по итогам каждого сезона, четыре раза в год. При составлении рейтинга учитываются состояние воздуха, воды, выбросов, а также активность общественных организаций и ответственность власти.

Тамбовская область на протяжении последних семи лет постоянно лидирует во всероссийском экологическом рейтинге и не раз становилась лауреатом премии неправительственного экологического фонда имени Вернадского. Президент России Владимир Путин ставит в пример опыт Тамбовской области в сфере экологии. «Трудно говорить о каком-то благополучии без экологически чистой окружающей среды. Нам нельзя терять статуса абсолютного лидерства в этой сфере жизни», - отметил губернатор Александр Никитин, выступая с ежегодным отчётом перед депутатами Тамбовской областной Думы.

Охрана природы для Тамбовской области - один из основных приоритетов региональной социально-экономической политики, основная цель которой - обеспечить рост экономики и благосостояния граждан, существенно не повышая нагрузки на окружающую среду.