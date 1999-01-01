Тамбовская и Воронежская области будут сотрудничать по широкому кругу вопросов



В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи подписан план мероприятий по реализации соглашения между администрацией Тамбовской области и администрацией Воронежской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2019-2023 годы.

Соглашение о сотрудничестве между регионами было подписано 30 июня 2003 года, в его рамках и планируется осуществлять данный план. Документ предусматривает организацию выставок-ярмарок с демонстрацией продукции товаропроизводителей Тамбовской и Воронежской областей, а также проведение деловых миссий регионов. Кроме того, планируется привлекать физических и юридических лиц Тамбовской области к использованию потенциала аэропорта «Воронеж», его удачных наработок в коммерческой и производственной сферах, а также в авиационных и неавиационных видах деятельности.

Кроме того, предполагается обмен опытом по вопросам создания условий для развития бизнеса, системы жилищно-коммунального хозяйства регионов, проведение мероприятий по охране здоровья, сотрудничество в вопросах экологии и природоохранной деятельности, разрешения чрезвычайных ситуаций, защиты населения от их последствий.