Тамбовская добровольческая акция #РоссииНуженПутин вышла на всероссийский уровень



Тамбовская добровольческая акция #РоссииНуженПутин вышла на общероссийский уровень и стала самой популярной среди пользователей соцсетей разных возрастов. Об этом глава региона Александр Никитин написал на своей личной странице в социальной сети Фэйсбук.

«В Тамбовской области, как и по всей стране, продолжается сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Владимировича Путина на выборах Президента России. Сегодня я присоединился к тысячам моих земляков и тоже поставил свою подпись, чувствуя внутренне воодушевление и сопричастность к событиям, которые имеют историческое значение для нашей страны и всего мира. Без надуманной агитации и предвыборных технологий, без шумихи, в нашей области у Путина есть народная поддержка: он нужен людям, нужен как лидер, как человек, который построил и защитил современную российскую государственность, с ним мы обрели собственную идентичность и возродили веру в Россию.

В 21 веке ничто не может произойти без зеркального отражения в социальных сетях и медиа. Я горд, что именно в Тамбове родилась акция #РосииНуженПутин, которая стремительно покоряет интернет, к ней присоединилось множество людей из разных городов и сел нашей страны. Акция началась как студенческая инициатива всего полтора месяца назад, а сегодня слова - России Нужен Путин - звучат громко и уверенно. Соблюдая законодательство о выборах, уважая букву и дух закона, мы не агитируем, но имеем полное право на своей личной странице в соцсети сказать: #РоссииНуженПутин, - и я призываю вас присоединиться и поучаствовать в этой искренней акции», - пишет Александр Никитин.

Напомним, интернет-акцию #РоссииНуженПутин запустила тамбовская молодежь в начале декабря 2017 года. Пользователи соцсетей, сменив фото профиля на логотип акции, выкладывают личные истории людей о том, как Владимир Путин повлиял на их жизнь. Сегодня к акции присоединились жители многих других регионов, а хештэг #РоссииНуженПутин стал самым популярным в сети.