Тамбовщина занимает лидирующую позицию по объему оказываемой бесплатной правовой помощи



На своем еженедельном совещании глава региона Александр Никитин поблагодарил сотрудников юридических центров и клиник, а также правового департамента аппарата главы администрации области за организацию эффективной работы системы бесплатной юридической помощи населению.

В 2013 году Тамбовская область одной из первых включилась в реализацию федерального закона о бесплатной юрпомощи, а с 2015 года в числе трех российских пилотных регионов стала участником проекта Министерства юстиции и Совета Европы, получив в результате высокую оценку инициаторов. По словам директора правового департамента аппарата главы администрации области Александра Турецких, наш опыт работы был рекомендован для использования государственными юридическими бюро других субъектов Российской Федерации, Тамбовщина занимает лидирующую позицию среди российских регионов по объему оказываемой бесплатной правовой помощи. За последние 5 лет объем такой помощи в регионе вырос в 15 раз.

- В системе бесплатной юрпомощи работают 5 юридических клиник на базе вузов и 8 центров на базе некоммерческих организаций. В 2017 году здесь получили консультации около 20 тысяч жителей области, специалистами было подготовлено почти 750 сопроводительных документов. Всего 184 тысячи граждан получили правовые консультации, обратившись в госструктуры, МФЦ, муниципальные библиотеки и стационарные точки приема в 11 муниципалитетах региона, - рассказал Александр Турецких.

Он отметил особую роль в этой работе Госюрбюро, которое было создано в соответствии с постановлением администрации области на бюджетные средства и доказало свою эффективность в обеспечении прав граждан. Стационарные пункты приема граждан расположены в 8 городах и 3 районных центрах области.

Юрисконсульты ведут прием не только в пунктах правовой помощи на базе районных библиотек, но и консультируют дистанционно, используя скайп и видеотелефонию, тем самым обеспечивая доступность и оперативность услуг. Помимо консультирования Госюрбюро помогает составить юридические документы, представляет интересы граждан в судах, занимается повышением уровня правовой грамотности населения. Введена практика выезда к маломобильным заявителям с ограниченными возможностями по здоровью. Для совершенствования работы с обращениями граждан внедрена электронная программа их учета и регистрации.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин обратил внимание на высокую общественную значимость Госюрбюро, которое помогает социально уязвимым категориям граждан. Сейчас в перечне — 12 категорий. Но фактически сотрудники бюро помогают всем, кто оказался в сложной жизненной ситуации и обратился за консультацией.

Учитывая высокий уровень востребованности юридических услуг населением, в 2018 году планируется принять меры к расширению сети пунктов приема граждан, в том числе посредством создания новых площадок для дистанционного консультирования. Будет расширен перечень категорий граждан, кому полагается бесплатная юридическая помощь.