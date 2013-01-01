Тамбовщина занимает лидирующую позицию по объему оказываемой бесплатной правовой помощи
На своем еженедельном совещании глава региона Александр Никитин поблагодарил сотрудников юридических центров и клиник, а также правового департамента аппарата главы администрации области за организацию эффективной работы системы бесплатной юридической помощи населению.
- В системе бесплатной юрпомощи работают 5 юридических клиник на базе вузов и 8 центров на базе некоммерческих организаций. В 2017 году здесь получили консультации около 20 тысяч жителей области, специалистами было подготовлено почти 750 сопроводительных документов. Всего 184 тысячи граждан получили правовые консультации, обратившись в госструктуры, МФЦ, муниципальные библиотеки и стационарные точки приема в 11 муниципалитетах региона, - рассказал Александр Турецких.
Он отметил особую роль в этой работе Госюрбюро, которое было создано в соответствии с постановлением администрации области на бюджетные средства и доказало свою эффективность в обеспечении прав граждан. Стационарные пункты приема граждан расположены в 8 городах и 3 районных центрах области.
Юрисконсульты ведут прием не только в пунктах правовой помощи на базе районных библиотек, но и консультируют дистанционно, используя скайп и видеотелефонию, тем самым обеспечивая доступность и оперативность услуг. Помимо консультирования Госюрбюро помогает составить юридические документы, представляет интересы граждан в судах, занимается повышением уровня правовой грамотности населения. Введена практика выезда к маломобильным заявителям с ограниченными возможностями по здоровью. Для совершенствования работы с обращениями граждан внедрена электронная программа их учета и регистрации.
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин обратил внимание на высокую общественную значимость Госюрбюро, которое помогает социально уязвимым категориям граждан. Сейчас в перечне — 12 категорий. Но фактически сотрудники бюро помогают всем, кто оказался в сложной жизненной ситуации и обратился за консультацией.
Учитывая высокий уровень востребованности юридических услуг населением, в 2018 году планируется принять меры к расширению сети пунктов приема граждан, в том числе посредством создания новых площадок для дистанционного консультирования. Будет расширен перечень категорий граждан, кому полагается бесплатная юридическая помощь.
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